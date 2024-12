Come di consueto anche per il 2024, a porgere l’augurio al pubblico per le festività natalizie da parte del gruppo Mediaset, è direttamente la voce dell’Amministratore delegato del gruppo televisivo con sede a Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi che ha voluto trasmettere ai telespettatori il proprio calore e i propri auguri di Natale e per il nuovo anno.

Natale, gli auguri di Mediaset con Pier Silvio Berlusconi e Il Volo

«Questo Natale celebrate la vostra famiglia, è il dono più grande che ci ha dato la vita. Buon Natale dalla grande famiglia di Mediaset». – Con queste parole l’Amministratore delegato del Gruppo televisivo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha voluto augurare ai milioni di telespettatori di trascorrere un felice e sereno Natale con il bene più prezioso che si possa avere: la famiglia.

Il senso di famiglia negli auguri di Natale del gruppo Mediaset

E lo sa bene l’Amministratore delegato del gruppo televisivo di Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi, che è proprio quel senso di famiglia che lui stesso ha voluto come impronta indelebile anche sul luogo di lavoro e tra quelli che più che dipendenti sono persone appunto di famiglia. Infatti chiunque varchi i cancelli di Mediaset non può non notare l’aria di familiarità che si respira all’interno degli uffici.

Il nuovo spot di auguri da parte di Mediaset sarà trasmesso a partire da oggi, venerdì 20 dicembre 2024 su tutte le Reti del gruppo televisivo Mediaset, portando nelle case degli italiani un messaggio di vicinanza e calore in occasione delle festività natalizie.

Concerto de Il Volo la sera della Vigilia su Canale 5

Mediaset e Pier Silvio Berlusconi inoltre, ringraziano “Il Volo” per aver concesso la colonna sonora dello spot, “Oh Holy Night”, che sarà parte anche del loro concerto-evento che verrà trasmesso il giorno della Vigilia di Natale, il prossimo 24 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.