Arrivano i primi nomi dei vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. In attesa della cerimonia di premiazione, in programma sabato 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli, i Giornalisti Cinematografici Italiani hanno annunciato alcuni dei riconoscimenti speciali della sesta edizione della manifestazione, realizzata in collaborazione con la Film Commission Regione Campania.

Tra i protagonisti premiati ci sono Luisa Ranieri, scelta come “Protagonista Grandi Serie 2026”, Carlo Verdone, che riceverà il premio “Personaggio dell’anno”, e Lino Guanciale, al quale andrà un Nastro d’Argento speciale per una stagione particolarmente ricca di successi.

Luisa Ranieri premiata per “La Preside”

Ad aprire il palmarès dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 è Luisa Ranieri, premiata per la sua interpretazione nella serie “La Preside”, fiction Rai nata da un’idea di Luca Zingaretti, diretta da Luca Miniero e trasmessa su Rai 1.

Il riconoscimento celebra non solo la prova artistica dell’attrice, ma anche l’impegno con cui Ranieri ha contribuito a portare sullo schermo la storia di Eugenia Liguori, preside di Caivano diventata simbolo di resistenza, cambiamento e speranza in un territorio complesso.

Per i Giornalisti Cinematografici, il premio a Luisa Ranieri rappresenta un omaggio al suo talento, alla sua sensibilità civile e a una carriera costruita attraverso scelte intense e coraggiose.

Carlo Verdone “Personaggio dell’anno”

Tra i primi premiati anche Carlo Verdone, che riceverà il riconoscimento come “Personaggio dell’anno”. Il premio arriva grazie al successo di “Vita da Carlo – Stagione finale” e al film “Scuola di seduzione”, disponibile in esclusiva su Paramount+.

Con “Vita da Carlo”, Verdone ha portato nella serialità il suo stile inconfondibile, fatto di autoironia, sincerità e capacità di raccontare con leggerezza e profondità il rapporto con il pubblico e con il proprio privato.

Il premio arriva in un anno speciale per l’attore e regista, quello del 40° anniversario di “Troppo Forte”, e conferma ancora una volta il legame tra Verdone e la commedia italiana, tra cinema e grande serialità.

Nastro d’Argento speciale a Lino Guanciale

Un Nastro d’Argento speciale sarà assegnato anche a Lino Guanciale, definito protagonista assoluto dell’ultima stagione televisiva grazie a ben quattro titoli: “Il Commissario Ricciardi”, “Le libere donne”, “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” e “Scuola di seduzione”.

Il riconoscimento premia la versatilità dell’attore, capace di passare da ruoli drammatici e letterari a racconti legati alla cronaca, fino alla commedia. Una stagione che conferma Guanciale tra i volti più amati e rappresentativi della serialità italiana contemporanea.

La premiazione al Teatro San Carlo di Napoli

La cerimonia dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 si terrà sabato 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli. Nei prossimi giorni saranno annunciati anche gli altri premi votati dai giornalisti iscritti, insieme ai riconoscimenti speciali assegnati dal Direttivo Nazionale.

Nel palmarès troveranno spazio anche il Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura, i Premi Nuovo Imaie e il Premio della Fondazione Claudio Nobis.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: i primi premi annunciati

Con questi primi riconoscimenti, i Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 accendono i riflettori su tre protagonisti molto amati dal pubblico: Luisa Ranieri, premiata per una prova di grande intensità civile; Carlo Verdone, simbolo di una comicità capace di rinnovarsi; e Lino Guanciale, interprete tra i più versatili della fiction italiana.