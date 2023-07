Le anticipazioni dal 29 luglio al 4 agosto 2023 della soap turca My Home My Destiny rivelano che Benal si sottoporrà a un test di gravidanza e scoprirà di essere in dolce attesa, mentre Mehdi farà una sconvolgente scoperta su Ekrem. Ma scopriamo insieme cosa accade nella nuova soap turca il cui titolo originale è Doğduğun Ev Kaderindir.

Anticipazioni My Home My Destiny, trama puntate dal 29 luglio al 4 agosto 2023

Benal vorrà approfondire le ragioni degli strani malesseri accusati negli ultimi tempi e per questo deciderà di sottoporsi a un test di gravidanza. La giovane scoprirà così di aspettare un figlio.

Anticipazioni italiane My Home My Destiny, Mehdi e Zeynep sempre più distanti

Nuh convincerà Mehdi a passare una serata insieme per distrarsi e mettere da parte i pensieri, nelle prossime puntata My Home My Destiny. In realtà dietro questa richiesta si celerà un piano ben preciso. Nuh si sarà infatti messo d’accordo con Emine per fare in modo che Medhi e Zeynep si incontrino e possano chiarire le loro divergenze. Purtroppo però il piano non andrà come sperato, e i due quasi non si rivogeranno la parole per tutta la sera.

Anche Mujgan continuerà a portare avanti il suo piano sulla coppia, augurandosi un finale opposto. La donna infatti proverà a intromettersi nel matrimonio di Mehdi e Zeynep, in modo tale da metterli in crisi.

Cos’altro accadra? Tutte le anticipazioni

Tutta la famiglia di Mehdi attenderà ansiosa l’arrivo di Kibrit, accompagnata dall’assistente sociale. L’atmosfera di gioia rischierà però di essere rovinata da Bayram, che rientrerà a casa completamente ubriaco, mettendo così in pericolo l’adozione della bambina.

Mehdi cercherà di parlare con Ekrem raggiungendolo in ufficio, ma verrà allontanato dalle guardie di sicurezza. Tuttavia l’uomo non si arrenderà e deciderà di seguirlo in auto fino all’ospedale, dove farà una scoperta clamorosa.

Ekrem ha una figlia segreta che ha sempre tenuto nascosta!

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi avremo nuove news su My Home My Destiny. Nel frattempo vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5.