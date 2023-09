La seconda stagione di My Home My Destiny – che dal 4 settembre viene trasmessa sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 30 settembre al 6 ottobre.

Spoiler My Home My Destiny: un gesto di Mehdi sorprende Zeynep

Molte sono le novità che ci attendono nelle puntate inedite My Home My Destiny in onda la prossima settimana. Durante una cena di famiglia Zeynep scopre che Mehdi ha messo in vendita la sua officina, senza dirle niente. La scoperta avviene quando l’uomo consegna a Cemile una busta, al cui interno vi sono i soldi ricavati dalla vendita dell’attività. Mehdi chiede a Benal come intende organizzare la sua vita da futura mamma.

Il signor Baris riesce a rintracciare Ekrem, il padre di Zeynep. L’avvocato riesce a scoprire che il padre della giovane donna che lavora per lui si è trasferito alle Fiji dove vive ora con una nuova compagna che aspetta un figlio da lui.

Spoiler My Home My Destiny al 6 ottobre

Mehdi si offre di riaccompagnare a casa Nazli, mentre Zeynep decide di partecipare con Emine a una serata tra donne organizzata in occasione del compleanno di Seyhan. Durante i festeggiamenti però un gruppo di uomini offre alle ragazze da bere.

Nelle orecchie di Zeynep riecheggiano le parole dure di Mehdi, che l’ha accusata di essere lei la sola responsabile della loro crisi. L’uomo non ha esitato a ricordarle che è stata lei infatti a volere il divorzio.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere gli esiti della serata tra donne a cui Zeynep ha deciso di partecipare e tutte le news sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci.