La seconda stagione di My Home My Destiny – che dal 4 settembre si è “trasferita” sulla piattaforma Mediaset Infinity – continua a riscuotere un grande successo di pubblico. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, viene resa disponibile una nuova puntata in streaming. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi settimanali dal 14 al 20 ottobre.

Spoiler My Home My Destiny: Mujgan muore

Nelle prossime puntate inedite che andranno in onda nella settimana dal 14 al 20 ottobre assisteremo alla decisione di Mehdi, che comunicherà alla sua famiglia di aver venduto la casa, costringendoli così a partire. Mujgan deciderà così di abbandonare la città per raggiungere la madre e si recherà alla stazione dei pullman, dove verrà raggiunta dalla sorella Cemile e dal cognato Nuh che accorreranno alla stazione per darle un ultimo saluto prima della partenza.

La donna non riuscirà però a raggiungere la madre, perché sarà aggredita e ferita a morte dall’ex fidanzato Burhan. Il giovane – che non sopporterà l’idea di averla persa per sempre – le punterà contro una pistola e sparerà un colpo prima di togliersi la vita. Mujgan verrà trasportata subito in ospedale, ma purtroppo non ce la farà. La sorella di Mehdi morirà nei prossimi episodi My Home My Destiny.

La notizia sconvolgerà tutti, soprattutto i fratelli della vittima Mehdi e Cemile, che si troveranno a doversi occupare dei preparativi per il rito funebre. Cemile, intanto, cercherà di evitare il pensiero della morte di sua sorella, tenendosi occupata il più possibile.

Spoiler My Home My Destiny al 20 ottobre

Mehdi si infurierà con Kibrit per aver accettato un violino come regalo da parte di Baris, il datore di lavoro della sua ex moglie Zeynep. Nel frattempo Bayram si introdurrà nella camera di Nermin in piena notte facendole prendere un grosso spavento. La donna si metterà a urlare dopo aver sentito un rumore improvviso.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni settimanali My Home My Destiny per il momento terminano qui. Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita vi invitiamo a seguirci.