E’ ufficiale: i Music Awards 2020 ci saranno. Dopo la cancellazione a giugno per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, è notizia di questi giorni che l’evento musicale condotto da Carlo Conti torna su Raiuno. Ecco quando.

Music Awards 2020 a Verona: ecco quando

La musica torna a battere su Raiuno con la nuovissima edizione dei Music Awards 2020. Inizialmente previsti per il mese di giugno, la manifestazione canora è stata sospesa per via della pandemia da Coronavirus a data da destinarsi. A distanza di poche settimane però la grande macchina dei #MA sono già a lavoro per organizzare la 14esima edizione che si terrà il prossimo mese di Settembre nella splendida cornice dell’Arena di Verona.

Confermato alla conduzione dell’evento Carlo Conti a cui spetterà, forse con la complicità di Vanessa Incontrata, premiare gli artisti, i singoli e gli album che hanno venduto di più nel 2020. Al momento non è ancora stata ufficializzata la data di messa in onda, ma con molta probabilità la manifestazione sarà trasmessa nei primi giorni di Settembre in prima serata su Raiuno.

Music Awards 2020 date e conduttori

Tante sono le cose da definire, ma il ritorno dei Music Awards è un primo tassello per la ripartenza del settore musica che in questi mesi di lockdown è stato quasi del tutto dimenticato dal Governo. Al momento l’evento è ancora in fase di definizione, ma ci sono alcune certezze. A cominciare dalla location: l’Arena di Verona e il conduttore: Carlo Conti confermato per l’ottavo anno di seguito. Confermata anche la Power Hits Estate 2020, che si terrà all’interno di un’Arena di Verona completamente vuota in pieno rispetto delle regole e dell’ordinanze per contrastare il contagio da Covid-19.

Ricordiamo che i Music Awards premiano gli artisti che più di tutti si sono distanti negli ultimi 12 mesi con le loro produzioni musicali conquistando il disco d’oro, di platino e di diamante. Una lunga notte di musica e premi per la manifestazione che lo scorso anno ha anche cambiato partner commerciale: dopo anni di collaborazione con Wind, l’evento è passato a Seat e ha visto Vanessa Incontrada e Carlo Conti al timone delle due prime serate.

Non resta che aspettare ulteriori dettagli sulla messa in onda della 14esima edizione dei Music Awards!