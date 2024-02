Mr Rain canta Due altalene a Sanremo 2024. Ecco il testo della canzone e il significato del brano che l’artista porta sul palco dell’Ariston dopo il successo ottenuto l’anno scorso con Supereroi. Dopo essere stato la rivelazione dello scorso Festival ed aver scalato le classifiche, cosa ha in serbo per noi e cosa ci vuole raccontare con questo brano?

Mr Rain canta Due altalene: il significato del brano

Quale è il significato del brano che Mr Rain canta a Sanremo 2024? Mr Rain ha sottolineato che la canzone prende spunto dalle storie che ha ascoltato dai suoi fan, dalle gente che ha incontrato in questo lungo anno ricco di lavoro. Non si è mai fermato, se non a Natale quando si è ammalato. Per il resto ha girato l’Italia in lungo e in largo, fatto numerose esperienze e ascoltato tantissime voci. Una tra tutte l’ha colpito particolarmente e da lì è nato tutto.

Il brano prende il via infatti dalla storia di un lutto famigliare, la storia di un papà che perde il figlio e poi si apre a narrare, grazie allo spunto donato da tantissime altre storie, come l’amore sia capace di ogni cosa, persino di fermare il mondo.

Da cosa deriva dunque il titolo? Le due altalene sospese in aria contro la forza di gravità sono un simbolo di come la forza dell’amore possa arrivare a fare qualsiasi cosa, anche la più impensabile e impossibile. L’amore non ha limiti, arriva ovunque e può contrastare qualsiasi cosa.

Mr Rain con “Due altalene” sul Palco dell’Ariston: il testo del brano

Ecco il testo della canzone di Mr Rain a Sanremo 2024 scritto da Balardi e Vizzini:

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile

Perché non esistono parole per dirti cosa sei per me

Tu mi hai insegnato a ridere

Tu mi hai insegnato a piangere

L’ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime

Ma non è facile

Se non sei con me

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

Quante volte ci siamo trovati sul fondo

Passando da un incubo a un sogno

Anche un’alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo

Non c’era nessuno intorno

Però c’eri tu lo ricordo

Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l’inchiostro

Ti tengo per mano

Anche se cadiamo vado ovunque vai

Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai

In mezzo al temporale abbiamo unito i nostri lividi come due oceani indivisibili

Ma non è facile

Se non sei con me

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

È come nelle favole ogni volta tornerò da te

Forse nessuno ci crede

E vincerò solo con te tutte le guerre dentro me

Impareremo a cadere

Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce

Sotto la pioggia sotto la neve

Sospesi in aria come due altalene

Mr Rain su Instagram ha raccontato il suo arrivo in Liguria

Occhi puntati su Mr Rain dopo l’ottimo Festival portato a casa l’anno scorso. L’artista sente la tensione? Forse sì, da quanto si evince dall’ultimo post su Instagram in cui ha scritto: “Quest’anno ho deciso di arrivare a Sanremo con qualche giorno di anticipo. Sentivo il bisogno di ambientarmi prima del grande caos e dedicarmi del tempo per vivere a pieno questo momento cercando di non correre troppo. Respiro. Sono sereno, sono pronto“.

La scelta di arrivare qualche giorno prima, di viversi la città, di respirare l’aria di Sanremo e di prendersi un po’ più di tempo per fare le cose con calma pare aver pagato e avergli donato la serenità di cui ha bisogno per esibirsi al meglio nelle prossime serate.