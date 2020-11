Motherland Fort Salem su Prime Video: trama e cast della serie Tv

In un presente alternativo in cui le streghe vivono ancora tra noi, Motherland Fort Salem è la nuova serie in dieci episodi di Amazon prodotta da Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick. Creata da Eliot Laurence, la storia è ambientata in America, tre secoli dopo la fine delle persecuzione alle streghe di Salem. In cambio, hanno stabilito un accordo con il governo degli Stati Uniti che le impegnerà a difendere il paese in caso di attacchi dall’esterno. Motherland Fort Salem segue in particolare la storia dell’addestramento di tre ragazze: Raelle, Tally e Abigail. Già rinnovata per la seconda stagione, la serie è disponibile dal 20 novembre in esclusiva sulla piattaforma Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata in italiano.

Motherland Fort Salem: la trama della serie Tv

Tre secoli fa, gli Stati Uniti hanno messo la parola fine alle persecuzioni delle streghe durante i celebri processi di Salem. In cambio, le streghe hanno accettato di mettere le loro arti magiche al servizio del governo per prevenire qualunque attacco. In un presente dominato da donne, Motherland Fort Salem segue le storie di tre giovani streghe, Raelle Collar, Abigail Bellweather e Tally Craven, arruolate nell’esercito degli Stati Uniti, raccontando il loro addestramento e il modo in cui si relazionano in questo nuovo mondo.

Motherland Fort Salem su Prime Video: il cast e i personaggi

Nel cast della serie Tv, Taylor Hickson nei panni di Raelle Collar, una recluta proveniente da una famiglia minore di streghe con problemi a riconoscere l’autorità. Suo padre è un civile, mentre sua madre è deceduta in servizio; Jessica Sutton interpreta Tally Craven, una strega che si arruola con entusiasmo a Fort Salem nonostante l’opposizione della madre che teme per la sua vita: infatti tutte le zie di Tally sono state precedentemente uccise mentre erano in servizio; Ashley Nicole Williams è Abigail Bellweather, un’orgogliosa recluta di Fort Salem che discende dalla leggendaria famiglia di streghe Bellweather; Amalia Holm veste i panni di Scylla Ramshorn, una cadetta del secondo anno a Fort Salem di cui Raelle si innamora; Demetria McKinney interpreta Anacostia Quatermaine, un sergente istruttore di Fort Salem; Lyne Renée è Sarah Alder, comandante generale delle forze armate streghe degli Stati Uniti e il leader di Fort Salem.