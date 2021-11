Monica Vitti compie 90 anni. Buon compleanno ad una delle icone senza tempo del cinema italiano, attrice di raro talento che si è ritirata dalle scene da circa 20 anni. Un’assenza tangibile, ma nel giorno del suo 90esimo compleanno è giusto festeggiarla. Ci ha pensato bene il canale Cine34 con una programmazione ad hoc dal titolo “Vitti 90” con tutti i suoi film più belli.

Monica Vitti: icona senza tempo compie oggi 90 anni

Ci sono artisti senza tempo: Monica Vitti è senza alcun dubbio tra questi. Attrice unica nel suo genere, icona del cinema italiano ed internazionale, la Vitti compie 90 anni. Un compleanno speciale per l’attrice che dal 2001 si è ritirata dalle scene per motivi di salute. La sua ultima apparizione, infatti, risale a quando fu ricevuta al Quirinale in occasione del Premio David di Donatello.

La sua assenza si fa sentire, ma la sua presenza nel giorno del suo 90esimo compleanno si fa fortissima grazie a Cine34 che ha pensato di dedicarle una speciale programmazione dal titolo “Vitti 90” con alcuni dei suoi film più rappresentativi. Una maratona vera e propria in onda dalle 9.00 del mattino fino a tarda sera per celebrare il talento di un’artista consegnata alla storia della Settima Arte che è stata musa dei drammi borghesi di Michelangelo Antonioni. Non solo, la Vitti ha anche rappresentato con tutta la sua italianità una risposte a quelle bellezze antiretoriche e spigliate della cinematografia internazionale di quegli anni.

Una carriera straordinaria quella di Monica Vitti, che nel 1995 è stata anche premiata alla Festival del Cinema di Venezia con un Leone d’Oro alla Carriera.

Vitti 90, la programmazione di Cine 34 per il compleanno di Monica Vitti: i film da vedere

Cine 34, il canale televisivo italiano edito da Mediaset e diretto da Marco Costa, disponibile sul digitale terrestre e via satellite, festeggia il 90esimo compleanno di Monica Vitti con una speciale programmazione di film.

Dalle ore 9.00 del mattino fino a notte inoltrata spazio ad alcuni dei film più belli della sua carriera. Si inizia con “DESERTO ROSSO“, pellicola del 1964 diretta da Michelangelo Antonioni con protagonisti la Vitti e Richard Harris. A seguire:

• TERESA LA LADRA

1973, regia di Carlo Di Palma

con Monica Vitti, Stefano Satta Flores, Isa Danieli, Carlo Delle Piane, Michele Placido, Anna Bonaiuto, Adele Cambria

• BASTA CHE NON SI SAPPIA IN GIRO

1976, di Nanni Loy, Luigi Magni, Luigi Comencini

con Monica Vitti, Johnny Dorelli, Nino Manfredi, Lino Banfi, Isa Danieli, Vittorio Mezzogiorno, Marzio Honorato, Emilio Delle Piane

• NINÌ TIRABUSCIÒ, LA DONNA CHE INVENTÒ LA MOSSA

1970, regia di Marcello Fondato

con Monica Vitti, Gastone Moschin, Pierre Clémenti, Peppino e Luigi De Filippo, Carlo Giuffré, Sylva Koscina, Lino Banfi, Salvo Randone, Nino Taranto

• NOI DONNE SIAMO FATTE COSÌ

1971, regia di Dino Risi

con Monica Vitti, Carlo Giuffré, Enrico Maria Salerno, Ettore Manni

• IO SO CHE TU SAI CHE IO SO

1982, regia di Alberto Sordi

con Monica Vitti, Alberto Sordi, Cesare Cadeo, cameo di Sandro Paternostro e Gianni Letta

• L’ANATRA ALL’ARANCIA

1975, regia di Luciano Salce

con Monica Vitti, Ugo Tognazzi, Barbara Bouchet

• POLVERE DI STELLE

1973, regia di Alberto Sordi

con Monica Vitti, Alberto Sordi, Alvaro Vitali, cameo di Wanda Osiris e Carlo Dapporto

• TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA

1967, regia di Luciano Salce

con Monica Vitti, Giorgio Albertazzi, Maria Grazia Buccella.