Monica Guerritore sarà Anna Magnani. L’attrice, regista e drammaturga darà vita ad una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema con un film di prossima produzione. Scopriamo insieme cosa sappiamo della pellicola.

Anna Magnani rivive in un film: a interpretarla è Monica Guerritore

Monica Guerritore ha sempre stimato Anna Magnani. L’attrice non ha mai nascosto la sua passione per colei che vinse il premio Oscar nel ’56 con il film “La Rosa Tatuata”. Dopo averla portata a teatro, durante la premiazione a Venezia dei “Women in Cinema Awards” ha annunciato la realizzazione di un film dedicato ad Anna Magnani.

Il titolo è quello di “Nannarella” e si tratta della prima pellicola che vede protagonista la grande attrice. Monica Guerritore la interpreterà ma sarà anche, per la prima volta, regista. Le riprese, che inizieranno a fine marzo 2024, si terranno tra Roma, Circeo, la Francia e la Svizzera. Alla sceneggiatura del film ha lavorato anche

il compianto Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio. Come spiegato dall’attrice, il film sarà prodotto grazie al contributo di Rai Cinema e il supporto del ministero della Cultura. Ma ciò non basta, a ottobre partirà una raccolta fondi popolare sulla piattaforma Kickstarte. Un modo per rendere la pellicola ‘senza compromessi né restrizioni, con più mezzi, più giorni sul set, più respiro’.

Chi è Anna Magnani

Il film inizierà dal 21 marzo del 1956, alla vigilia dell’assegnazione ad Anna Magnani del premio Oscar. Nata nel 1908 a Roma, l’attrice è stata una delle più apprezzate non solo del panorama nazionale ed è considerata un’artista a 360 gradi. Soprannominata ‘Nannarella’ tra i suoi film ci sono Roma città aperta, Bellissima, Mamma Roma e La rosa tatuata (con cui ha vinto l’Oscar). La sua ultima apparizione fu nel ’72 in un cameo fortemente voluto da Federico Fellini per il film Roma. Morì un anno dopo, a 65 anni, dopo una brutta malattia.