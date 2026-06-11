Ci siamo: al via i Mondiali 2026 con la cerimonia inaugurale trasmessa in diretta, in chiaro, su Rai1. La FIFA World Cup 2026, il campionato mondiale di calcio considerato la massima competizione per squadre nazionali maschili di calcio, è in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Scopriamo insieme come cambia la programmazione della Rai.

Mondiali 2026 dove vederli in tv: l’appuntamento è su Rai1

Tutto pronto per il debutto dei Mondiali 2026, la Coppa del Mondo in partenza da oggi – giovedì 11 giugno 2026, in Nord America. Dall’11 giugno al 19 luglio 2026 i riflettori sono tutti puntati sul campionato mondiale di calcio considerato la massima competizione per squadre nazionali maschili di calcio. Questa sera, giovedì 11 giugno 2026, dalle ore 20:35 appuntamento con la cerimonia inaugurale di questa edizione trasmessa in chiaro su Rai1. Un’anteprima mondiale che ha modificato il palinsesto della prima rete di Viale Mazzini che ha cancellato la puntata di Affari Tuoi. Non solo, il game show dei pacchi più seguito del piccolo schermo salta anche l’appuntamento di domani, venerdì 12 giugno 2026.

La programmazione della Rai cambia quindi per trasmettere le partite dei Mondiali di Calcio 2026 che andranno ad occupare, durante i giorni di messa in onda, il palinsesto televisivo dalle ore 20:30 fino al tarda serata. Non solo, l’appuntamento con i Mondiali FIFA 2026 è anche in streaming su RaiPlay con un canale ad hoc pensata per i milioni di tifosi ed appassionati che potranno non solo seguire le partite di calcio, ma anche usufruire di contenuti inediti, replay integrali, i goal, highlights immediati ed extended highlights.

Mondiali 2026, le partite in onda su Rai1

La Rai ha acquistato i diritti per la messa in onda in diretta di 35 partite dei Mondiali di Calcio 2026. Su 104 match, i telespettatori di Rai1 potranno seguire alcune delle partite più attesi di questo campionato di calcio mondiale. 35 le partite trasmesse in chiaro sulla Rai così suddivise:

17 partite della fase a gironi

6 partite dei sedicesimi di finale

4 partite degli ottavi di finale

4 incontri dei quarti di finale

2 semifinali

2 finali

Ecco a seguire i primi appuntamenti dei Mondiali 2026 trasmessi in chiaro: