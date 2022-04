È stata realizzata da Rai Fiction una miniserie in due puntate per raccontare la storia di Letizia Battaglia, una fotoreporter palermitana che per anni ha “raccontato” la mafia attraverso i suoi scatti. Era solita arrivare sulla scena del crimine e farne anche di molto crudi. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita di questa donna straordinaria.

La vita di Letizia battaglia, diventa una mini-serie tv per Rai1: quando in tv

Il 13 aprile ci ha lasciato a 87 anni una straordinaria fotografa: Letizia Battaglia. Paladina della lotta alla mafia, fu la prima ad arrivare sul luogo dell’assassinio di Piersanti Mattarella, fratello di Sergio, attuale Presidente della Repubblica.

Proprio su questa figura di donna indomita e indipendente la Rai ha girato una miniserie intitolata “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa” con l’attrice Isabella Ragonese, nei panni di Letizia Battaglia. La messa in onda è prevista per domenica e lunedì 22 e 23 maggio.

Trama, cast e location della miniserie Rai “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”

Nella miniserie “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa” oltre alla vita e gli amori della fotoreporter palermitana si racconteranno anche alcuni fatti di mafia che hanno caratterizzato il nostro Paese, tra cui l’omicidio di Piersanti Mattarella, fratello del nostro Presidente della Repubblica.

Emblematica la foto scattata da Letizia Battaglia in via della Libertà quando uccisero Piersanti Mattarella, il 6 gennaio 1980. Uno scatto straziante: si vede il fratello Sergio, ora Capo di Stato, che tira fuori dall’auto il corpo esanime del fratello crivellato dai colpi di arma da fuoco della criminalità organizzata.

La miniserie divisa in due puntate è prodotta Angelo Barbagallo in collaborazione con RaiFiction. L’attrice protagonista è Isabella Ragonese mentre la regia è stata affidata a Roberto Andò.

Nella mini-serie, tuttavia si parlerà anche degli amori della fotoreporter:

Dal marito Franco Stagnitta a cui presta il volto Paolo Briguglia;

Passando a Santi Caleca interpretato da Enrico Inserra;

Arrivando a Federico Brugnone nei panni di Franco Zecchin.

“Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”: le location

La mini-serie è girata tra Palermo e Roma. In Sicilia sono state girate anche alcune scene nella località turistica di Mondello, mentre a Roma nella zona del Foro Italico e piazza Marina, corso Vittorio Emanuele e altri angoli del centro città.

Le dichiarazioni di Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction sulla miniserie di Rai1

“Coraggio, passione civile e una dedizione alla forza della fotografia, strumento di impegno contro la mafia e di libertà per la donna. La scomparsa di Letizia Battaglia addolora, ma ci lascia un’esperienza che si offre a testimonianza esemplare di un rapporto mai compromissorio con la realtà. Letizia Battaglia non ha raccontato con la macchina fotografica solo le contraddizioni di una terra, ha composto un canto sofferto, tragico e però mai rassegnato, dell’umanità. Per questi valori e per la sua vita indomita, orgogliosa, sempre sensibile verso gli altri nella gioia come nelle tragedie, avevamo deciso di raccontarla in una miniserie”.