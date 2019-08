È finita la storia d’amore tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. La coppia ha ufficializzato la separazione sui social, mandando nello sconforto i fan: “Ciao a tutti. Io e Miley ci siamo separati, è vero” ha dichiarato Liam “Io le auguro il meglio, spero sia in salute e felice anche senza di me”. Il rapporto tra i due, però, pare non sia così idilliaco. Di seguito vi spieghiamo quali sarebbero i motivi della separazione.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati: il motivo

Liam Hemsworth, attraverso il proprio profilo social, ha annunciato la fine della storia d’amore con Miley Cyrus. Il messaggio ovviamente ha mandato nello sconforto migliaia di fan. Miley e Liam erano una coppia molto amata e seguita soprattutto sui social network. Al momento non sono ancora chiari i motivi della separazione e Liam Hemsworth ha tenuto a precisare: “Questa è una faccenda personale e io non ho fatto nessun commento a nessun giornalista o media in generale. Sono stufo, vi assicuro che le dichiarazioni che mi attribuiscono sono false”.

Secondo quanto riporta TMZ, la storia d’amore tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth sarebbe finita a causa dei problemi della droga di lui, ma soprattutto a causa dell’infedeltà della cantante. Miley, infatti, avrebbe tradito il compagno, che avrebbe deciso di non perdonarla. Queste ovviamente sono solo supposizioni che non hanno ricevuto alcuna conferma ufficiale.

Miley Cyrus e Liam, una storia d’amore molto turbolenta

Miley Cyrus e Liam si sono conosciuti sul set del film “The last song” nel 2009. Tra loro c’è stato quasi un colpo di fulmine, tanto che si sono fidanzati e sono stati legati sentimentalmente fino al 2013. Dopo essersi lasciati, si sono ricongiunti due anni dopo. Nel 2019 hanno deciso di sposarsi, celebrando le nozze il 23 dicembre. Il loro matrimonio è durato nemmeno un anno. Ad agosto hanno deciso di lasciarsi e per il momento pare non ci possa essere alcun ripensamento o ritorno di fiamma.