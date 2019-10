Mezzogiorno in Famiglia, programma di intrattenimento della Rai ha chiuso. Massimiliano Ossini, sbarca in prima serata? Vediamo di scoprire qualche succulenta notizia in merito.

Mezzogiorno in Famiglia nonostante buoni ascolti, è stato chiuso da Rai 1

E’ ormai in atto su Rai 2 la cosiddetta “rivoluzione Freccero” ovvero la messa a punto dei palinsesti di Rai 2, rete giovane e dinamica di Viale Mazzini, operata dal direttore di rete, Carlo Freccero.

Dopo la Volpe anche Massimiliano Ossini fatto fuori da Rai 2

Il contenitore televisivo dedicato alla famiglia, programma diretto e ideato da Michele Guardì non fa più parte del palinsesto di Rai 2. La motivazione ufficiale, legata alla chiusura di “Mezzogiorno in Famiglia” è il budget elevato per realizzarlo.

Tuttavia stando alla logica del mercato che non dovrebbe chiudere, ma anzi premiare, quei programmi che producono ascolti discreti è alquanto singolare la scelta di Carlo Freccero, direttore di Rai 2 di chiuderlo. Soprattutto in considerazione del fatto che al suo posto è subentrato un nuovo programma condotto da Simona Ventura, “Domenica Ventura” che per la verità, al momento, non brilla per ascolti.

Nuovi interessanti cambiamenti per Massimiliano Ossini

Il programma che contava sulla presenza di Massimiliano Ossini e Adriana Volpe aveva al suo interno giochi per tutti, un momento dedicato all’oroscopo e spazi per l’intrattenimento insieme agli abitanti di alcuni comuni d’Italia.

Ebbene, tutto questo ormai non c’è più e naturalmente i conduttori cercano di ampliare i loro orizzonti rimettendosi in gioco. Se da una parte la Volpe ha avuto un bello scontro con Freccero e si è lamentata parecchio -giustamente- di questa chiusura, Ossini pare orientato ad una prima serata su Rai 1.

Massimiliano Ossini sbarca in prima serata dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia?

Come ci informa il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, pare che Ossini sia in trattative per una prima serata su Rai 1. Infatti secondo l’indiscrezione del settimanale il conduttore, sarebbe ben vesto dai vertici Rai tanto da promuoverlo in prima serata. Naturalmente non si conoscono altri dettagli in merito ma se la notizia fosse confermata avrebbe del clamoroso.

E’ ovviamente ancora tutto top secret ma sarebbe una ventata di freschezza per l’ammiraglia Rai che preferirebbe, il giovane Ossini ai veterani che occupano i palinsesti.

Il programma dovrebbe essere di intrattenimento con una strizzata d’occhi alla divulgazione scientifica. Chissà cosa bolle in pentola? Sarà un nuovo format o qualcosa di “vecchio” rispolverato?

Intanto Ossini si prepara a sbarcare a Linea Bianca

Ma Massimiliano non sta certo con le mani in mano, infatti a partire dal 30 Novembre ogni Sabato pomeriggio su Rai 1 alle 14.00 circa, condurrà Linea Bianca.

Che ruolo avrà Ossini nella trasmissione Linea Bianca? Semplice: il conduttore ci farà conoscere molti posti di montagna del nostro Paese, con annesso gli usi e i piatti tipici del luogo. Di volta in volta Ossini sarà affiancato da esperti del posto.

Che questa sia un banco di prova per Ossini per testare se è pronto per la prima serata?

Staremo a vedere…