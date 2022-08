Meraviglioso Modugno Show è giunto alla sua XI esima edizione e quest’anno è diventato anche un format tv. Una serata dedicata ad un pilastro della musica italiana nel mondo. Il tema di quest’anno è “Un angelo vestito da passante”, verso tratto da Meraviglioso, e tutti gli ospiti sul palco di Polignano a Mare risponderanno a questo a tema. Di seguito, maggiori informazioni circa i conduttori della serata, la messa in onda e cosa canteranno gli ospiti di Meraviglioso Modugno Show.

Meraviglioso Modugno Show: il 3 settembre su Rai 1 con Sangiovanni e Giuliano Sangiorgi

La serata-evento Meraviglioso Modugno Show su Rai 1 dedicata a Domenico Modugno vede la conduzione di Enrico Ruggeri e Maria Cristina Zoppa. Sul palco canteranno Malika Ayane, Gaia, Sangiovanni, La Municipàl, Tosca e The Zen Circus. La trasmissione andrà in onda il 3 settembre, in seconda serata, su Rai 1.

Premio speciale, invece, viene consegnato a Giuliano Sangiorgi per aver reinterpretato e diffuso ai più giovani il repertorio e i valori di Domenico Modugno. Per l’occasione Giuliano Sangiorgi canterà tre brani: Cosa sono le nuvole, Tu si’ na cosa grande e Meraviglioso. Così come avvenuto per i premiati delle edizioni precedenti, viene conferita a Giuliano Sangiorgi la cittadinanza di Polignano a Mare da parte del comune.

Meraviglioso Modugno Show: ecco, i brani scelti dagli artisti sul palco

Ogni artista presente al Meraviglioso Modugno Show ha scelto un brano che rappresenta il proprio legame con il maestro Modugno.

Ecco, allora, che vi sveliamo chi e cosa canteranno a Polignano a Mare: