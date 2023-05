Mauro Corona ospite di Cartabianca di Bianca Berlinguer durante l’ultima puntata è tornato a parlare di una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Da tempo si vocifera della presenza dello scrittore, opinionista, alpinista nel cast del dance show del sabato sera di Rai1, ma questa volta a chiarire ogni dubbio ci ha pensato il diretto interessato.

Mauro Corona: “Ballando mi piace, ma escludo la partecipazione”

A pochi mesi dalla finale di Ballando con le Stelle è già iniziato il toto nomi sui prossimi personaggi vip pronti a scendere sulla pista da ballo del sabato sera firmato Milly Carlucci. Tra questi da settimane circola il nome di Mauro Corona, scrittore, alpinista e presenza fissa del programma di attualità “CartaBianca” condotto da Bianca Berlinguer su Rai3. Durante l’ultima puntata proprio lo scrittore ha voluto chiarire la questione rivelando in esclusiva:

La mia partecipazione a Ballando con le stelle? Mi aveva incuriosito il programma ma non ho detto sì, escludo di poter partecipare. Alla mia età devo stare attento a non diventare ridicolo. Io ci potrei andare solo con i ramponi da ghiaccio ai piedi.

Che dire, Corona è stato chiaro nel sottolineare che per lui non ci sarà alcuna partecipazione alla prossima stagione di Ballando con le Stelle. Un vero peccato, visto che sarebbe stato sicuramente esilarante vedere lo scrittore alpinista confrontarsi con la giuria e con Selvaggia Lucarelli!

Mauro Corona a Cartabianca parla anche di solitudine

Durante l’ultima puntata di Cartabianca, Mauro Corona dopo aver rivelato che non sarà nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2023 si è anche soffermato su un tema molto delicato e complesso: la solitudine. Parlando proprio della condizione e sentimento umano nei quali l’individuo si isola per scelta propria ha fatto una importante riflessione: “è un bene prezioso ma bisogna imparare a tenerla e ad usarla, deve creare curiosità. In realtà poi siamo sempre in due: io e la solitudine. Il piacere di stare soli è una cosa unica”.

Infine si è schierato a favore degli studenti universitari che stanno protestando a Milano per il caro-affitti: “gli studenti universitari nelle tende contro il caro affitti? Fanno bene ad accamparsi, dovrebbero avere alloggi gratuiti i ragazzi e invece finiamo sempre a parlare di soldi”.