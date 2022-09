Il ritorno di Maurizio Crozza in tv con la nuova stagione di “Fratelli di Crozza” è fissato per venerdì 23 settembre in prima serata su NOVE e in streaming su Discovery+. Il comico genovese per stemperare l’attesa ha deciso di pubblicare sui social due “maschere” attuali: Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Il risultato è come sempre magistrale.

Maurizio Crozza imita Giorgia Meloni: “Ora che ce staccano er gas, me tocca governà”

L’imitazione di Maurizio Crozza di Giorgia Meloni è da non perdere. Il comico genovese ha diffuso sulla sua pagina Instagram delle anticipazioni su alcune nuove maschere che vedremo nelle prossima stagione di “Fratelli di Crozza”. Tra queste c’è quella di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli D’Italia, alle prese con una estenuante campagna elettorale. Parte proprio da questo l’imitazione del comico con una Giorgia Meloni che domanda al suo interlocutore come stiano andando i sondaggi del suo partito. Una volta scoperto che ha il 25% delle preferenze, ecco come reagisce:

Che caz**, io cerco de fa la pacata, la statista, ma so da Garbatella. Ora che ce staccano er gas, me tocca governà.

Una tale percentuale nei sondaggi, se confermata alle urne il prossimo 25 settembre, confermerebbe la vittoria di Giorgia Meloni e del suo Fratelli d’Italia con una mole di lavoro non indifferente per la politica che si troverebbe ad affrontare una crisi economica senza precedenti. Per questo motivo, la politica imitata da Crozza appare molto preoccupata:

Come ne esco? Oh, c’è sempre il problema che potrei essere fascista, per quelli che mi additano. Potrei, potrei. Ah, non è più un problema? Mo che ce staccano er gas, non è più un problema essere fascisti? Dico, perché tutta l’Italia non se butta su Calenda? È pacato, è statista, è pariolino, è pure più a destra de me. Quando torna er gas, torno io.

Ecco il video dell’imitazione di Maurizio Crozza nei panni di Giorgia Meloni:

Maurizio Crozza imita Enrico Letta: il video

Non c’è solo l’imitazione di Giorgia Meloni nelle nuove maschere di Crozza. Il comico genovese, infatti, ha interpretato anche Enrico Letta, segretario del Partito Democratico. Nel video il comico ironizza sul motivo che avrebbe spinto Letta a non siglare alcuna allena con il Movimento 5 Stelle:

Io ho insegnato a Parigi, sono venuto in Italia proprio per risollevare le sorti del PD. Calenda? Quando io insegnavo a Parigi, perché io ho insegnato a Parigi, insegnavo proprio la forza e il coraggio in politica. Sono venuto in Italia, però non ho avuto proprio quel coraggio e quella forza che insegnavo io ai ragazzi a Parigi. Con i Cinque Stelle, con Calenda non ho avuto il coraggio, perché li ho lasciati a Parigi. Cosa? I co**ioni. E meno male che perdiamo, s’immagini governare con i co**ioni lasciati a Parigi.

Ecco il video di Crozza che imita Enrico Letta:

