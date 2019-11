Mattino Cinque, puntata di mercoledì 20 novembre 2019: nuove tensioni a Buckingham Palace all’interno della famiglia Reale? Dopo lo scandalo del Principe Andrea scoppiato con il Caso Epstein, per la Regina Elisabetta arriva un’altra bella botta.

Harry e Meghan, infatti, hanno deciso di lasciare l’Inghilterra e di trascorrere le vacanze di Natale in America per il Natale. Come mai? Sicuramente dietro questa scelta del duca e la duchessa di Sussex c’è la voglia di scappare dal controllo continuo dei media britannici. Una cosa è certa: la fuga di Harry e Meghan negli Usa per natale riacutizza alcune delle tensioni già vissute in passato nella famiglia reale.