Ai Nastri d’Argento 2025, Matilda De Angelis e Elodie hanno conquistato il riconoscimento come migliori attrici non protagoniste per il loro ruolo in “Fuori” il film di Mario Martone. Per la cantante si tratta del primo premio cinematografico. Assieme a loro anche Valeria Golino è stata premiata come miglior attrice protagonista.

Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva a Matilda De Angelis, Elodie e Valeria Golino

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistate in esclusiva. Valeria Golino ha dichiarato: “Penso che sia importante sospendere ogni giudizio nel nostro lavoro. Il giudizio sta nella società, nell’essere innocenti o colpevoli”. Matilda De Angelis ha invece ammesso: “Giudicare un personaggio ti impedisce di interpretarlo e ti impedisce di amarlo. Si può dissentire, non essere d’accordo, può esserci qualcosa che non corrisponde alla tua anima, al tuo sentire. Credo che quello che ha fatto bene al mio personaggio sia stata proprio la mancanza di giudizio di Goliarda perché sono quei paletti morali che l’hanno fatto diventare cattiva, prigioniera di se stessa”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto a Elodie cosa abbia imparato di se stessa dalla recitazione: “Sono felice di aver avuto questa possibilità e di aver lavorato al fianco di Valeria Golino e Matilda De Angelis. Spero di poter fare ancora questo mestiere perché mi dà la possibilità di crescere, di empatizzare e di emozionarmi”.