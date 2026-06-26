Material Love, l’ultimo film scritto e diretto da Celine Song, è disponibile su Prime Video. Con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal nel cast, la pellicola si presenta come un dramedy dolceamaro che esplora le dinamiche dei rapporti di coppia nell’era moderna. La storia segue Lucy, una giovane donna che lavora come combina coppie, ovvero è una consulente incaricata di mettere in contatto uomini e donne alla ricerca dell’anima gemella. Durante il matrimonio di una sua cliente, Lucy conosce l’affascinante e ricco Harry Castillo, il fratello dello sposo. Nello stesso contesto, incontra anche John Pitts, il suo ex fidanzato, che lavora come cameriere al ricevimento. Presto Lucy inizia a frequentare Harry, iniziando una relazione all’apparenza stabile e perfetta. Ma, l’incontro improvviso con John, è destinato a mettere in discussione le sue scelte. Chi sceglierà Lucy tra passato e presente? Tra sicurezza e imprevedibilità futura? Di seguito, vi raccontiamo perché dare una chance a questo film.

Material Love, il film di Celine Song con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal

Material Love è il secondo lungometraggio della regista Celine Song. Dopo il successo di Past Lives, film che ha ricevuto la candidatura agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film, la regista torna ad esplorare le relazioni sentimentali. Questa volta, però, il registro è decisamente diverso. Se Past Lives era attraversato da una malinconia sottile, legata alle scelte di vita passate intraprese, in Material Love il tono cambia. La pellicola è infatti più ironica, contemporanea e diretta.

Il cuore del film è l’analisi delle relazioni nella società di oggi. La regista mette in scena un mondo in cui l’amore si intreccia continuamente con dinamiche economiche, insicurezze personali e standard estetici sempre più rigidi. Le coppie infatti si confrontano costantemente anche con aspettative esterne, status sociale e la paura costante di non essere mai abbastanza. Affrontando diverse dinamiche relazionali, anche piuttosto scomode, Celine Song mostra sullo schermo differenti rapporti, mostrando non solo il lato idilliaco delle relazioni, ma anche le sfumature più complesse.

Anche il mondo degli incontri combinati, che richiama un po’ Hitch del 2009 con Will Smith, rivela qui un lato più oscuro. Vengono mostrate infatti anche persone alla ricerca della perfezione, prive di flessibilità e, addirittura, incapaci di accettare i rifiuti, arrivando anche a conseguenze estremamente drammatiche.

Il cast di Material Love

In Material Love il cast è sicuramente uno dei punti di maggiore risonanza. Merito anche di una campagna marketing ad hoc, che ha puntato moltissimo sulla complicità tra Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, costruendo grande aspettativa attorno al triangolo amoroso. Il risultato sullo schermo, però, non sembra sempre all’altezza delle premesse promozionali.

Nonostante il talento dei tre protagonisti, la dinamica tra i personaggi appare poco incisiva. Le coppie formate con Lucy e Harry e Lucy e John non riescono sempre a trasmettere una forte connessione emotiva. Di conseguenza, il triangolo amoroso così enfatizzato nella comunicazione del film, risulta più sottotono nella sua resa narrativa.

Conclusioni

In conclusione, pur non raggiungendo la profondità emotiva e la coesione narrativa di Past Lives, Material Love resta un dramedy interessante, che offre diversi spunti di riflessione sulle relazioni contemporanee. Celine Song sottolinea le fragilità emotive e le dinamiche sentimentali della società attuale, mettendo in luce un mondo relazionale sempre più complesso e disilluso.

Se da un lato la sceneggiatura presenta alcune discontinuità e passaggi meno incisivi, dall’altro il film riesce comunque a sollevare domande rilevanti sul lato sentimentale. Inoltre, sebbene la chimica tra i personaggi non funziona completamente, i tre protagonisti riescono comunque a tenere testa con le loro interpretazioni.

Il film è disponibile su Prime Video, ed è consigliato a chi è alla ricerca di una storia meno convenzionale, capace di intrattenere ma anche, e soprattutto, stimolare una riflessione sul mondo in cui oggi si vivono i legami.