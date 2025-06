Massimo Giletti è stato confermato in Rai con ‘Lo stato delle cose’. Il giornalista e conduttore avrà anche più ore da dedicare all’approfondimento. Vediamo insieme cosa ci ha risposto sui tagli Rai all’informazione e al suo collega Ranucci.

Intervista a Massimo Giletti ai Palinsesti Rai

Massimo Giletti era presente durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025-2026. Noi di Superguidatv gli abbiamo chiesto un commento sui tagli delle puntate di Report e sulle novità del suo programma.

Il tuo programma è quello che è cresciuto di più, che soddisfazione è essere stato confermato e poi passi all’approfondimento.

“Sono un ragazzo giovane mi han messo alla prova, fortuna mi hanno confermato. Chi si mette alla prova alla mia età? In pochi e quindi mettersi alla prova vuol dire assumersi rischi ma poi è la bellezza di fare un programma, portare gente che non metteva più piede in Rai da anni come Santoro. Credo che sia stato importantissimo portare il professor Cacciari. È un problema che ha preso con coraggio una direzione, ci siamo riusciti tutti. Il lavoro paga sempre“.

Che ne pensi del cosiddetto booster del caso di Garlasco? Si dice che i programmi vanno bene, crescono tanto quando parlano di Garlasco. Tutti parlano di Garlasco. Tu che ne pensi di questo?

“Non mi sembra che tutti cioè che tutti vadano bene. Vanno bene quelli che lo sanno trattare perché ho visto i programmi che provano a parlarne anche con ospiti interessanti

ma non sanno trattare l’argomento. Un un fatto in sé vale, perché c’è la passione italiana di amare il crime, però poi lo devi raccontare sennò non funziona”.

Quale sarà l’upgrade di quest’anno del programma, ci sarà un cambiamento?

“Io credo che ogni anno devi cambiare qualcosa. Devi migliorare l’esperienza che è stata fatta in una rete che non è più quella di una volta, Rai3. Mi servirà magari per seguire delle strade piuttosto che altre“.

Massimo qualche mese fa, prima che Mara confermasse la presenza a Domenica In si era rifatto il tuo nome per la domenica di Rai 1. Nell’eventualità quest’anno c’è lo stato delle cose ma in futuro ti piacerebbe ritornare in quella fascia, in quella giornata?

“Io ricordo che quando viaggiavamo la domenica facevamo 4 milioni, il 23% con l’informazione. È stato un grandissimo successo della rete. Ogni esperienza, ogni età ha le sue esperienze cioè Mara ha fatto un ottimo lavoro, continua a farlo. È una donna, un animale televisivo da anni. Lassù c’è qualcuno che decide più di no“.

Si è parlato tanto questa mattina in conferenza stampa del taglio all’approfondimento a tanti programmi. Qui fuori c’era Ranucci ha detto che gli hanno tolto 4 puntate. Tu che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo?

“A me hanno tolto più di tutti: 7 puntate. Mi fa amarezza perché penso sempre che

l’informazione sia importante, deve essere pluralista, però non è un alibi. Dobbiamo sempre lavorare: se il sistema taglia, tu devi essere più forte a resistere, magari meritare sul campo altro e richiederlo. È un dispiacere perché forse magari si potrebbe tagliare qualcosa che non va bene, programmi che funzionano dovrebbero esser protetti però son decisioni più alte. A me francamente interessa che facciamo bene i programmi poi vedremo”.

Ti è dispiaciuto il fatto che Ranucci ha detto: l’approfondimento ora sono più ore, perché ci hanno messo Giletti, ha fatto proprio il tuo nome dicendo avendo spostato Giletti adesso risultano più ore nel totale.

“Il gioco delle 3 carte. Io ho un’ora in più, 2h in più, più ne sono sono meglio è. Devono funzionare però perché sono solo quelli che funzionano, che è rarissimo gli highlander, vanno avanti. Il resto puoi targarlo come vuoi ma se non va avanti, non va bene quindi non è più ore o no, dipende la qualità delle cose. Report per me fa un lavoro fantastico. Io penso che siano dei colleghi molto validi ma soprattutto quello che mi preoccupa è il gruppo di lavoro perché i ragazzi se perdi, se perdi numero di puntate, noi siamo protetti loro fan più fatica e quindi rischi di perdere i gruppi di lavoro o persone importanti in questi gruppi. Questa è la riflessione che bisognerebbe fare“.