Damiano David, front man dei Maneskin qualche giorno fa è finito al centro del gossip, perché ha baciato una ragazza in discoteca, diversa dalla fidanzata storica Giorgia Soleri. Chi è e cosa fa questa nuova fiamma del cantante? E perché Damiano e Giorgia Soleri si sono lasciati? Scopriamo insieme, il motivo dell’allontanamento tra i due e chi è la ragazza che Damiano ha baciato in discoteca.

Chi è Martina Taglienti, la nuova fiamma di Damiano dei Maneskin

Il bacio tra Damiano David, frontman dei Maneskin e la modella Martina Taglienti (questo il nome della ragazza n.d.r) ha letteralmente infiammato il web. Si è parlato di un tradimento, ma Damiano ha tenuto a precisare che con la Soleri avevano rotto già da tempo. L’attivista non pare aver apprezzato la tempistica del cantante, che l’avrebbe “già sostituita” e ha tolto il segui da Instagram a tutta la band: Damiano in primis, Victoria de Angelis e Thomas Raggi.

Chi è Martina Taglienti? Età, carriera, Instagram

Martina Taglienti è una giovanissima Modella, di appena 22 anni rappresentata dall’Elite Model Management che vanta 57 mila follower su Instagram. Segni particolari: Biondissima e bellissima e non c’è da stupirsi se Damiano abbia perso la testa per questa ragazza. I due si conoscono da tempo, anche perché Martina è molto amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi, bassista e chitarrista del gruppo. La Taglienti ha frequentato il Liceo Virgilio, la scuola romana della band, ed è molto amica di tutti i componenti della Band, tanto che in passato è stata spesso fotografata in compagnia dei Maneskin. Nel suo lavoro è testimonial di molte campagne pubblicitarie: tra le più recenti c’è quella per Five PM Bikini, dove posa in costume da bagno e occhiali retrò. Ma ha posato anche per gli abiti da sposa, per il brand Berta, che ha scelto per lei un modello trasparente con bustier e ricami floreali. Ha posato anche per l’agenzia Lake Como Wedding Planner che l’ha scelta nelle sue campagne.





Damiano David e Giorgia Soleri si Sono lasciati

Quando è circolato il video del bacio di Damiano con Martina subito si è gridato al tradimento, ma così non è. Lo stesso Damiano infatti a tenuto a precisare che con la Soleri era già finita di comune accordo. Tuttavia, entrambi si erano ripromessi di gestire la situazione con più discrezione, ma la cosa è sfuggita di mano.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”, ha precisato sui social Damiano.

Poco dopo è arrivato – sempre via social – la versione di Giorgia: “Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere ma il fatto che ci sia stata qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora”.

La Soleri continua e aggiunge:

“Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi. Non è andata così, e il problema nasce da questo”.

Insomma, i due si sono lasciati e Damiano a detta dei fan appare più sorridente e rilassato, mentre per altri ha lo sguardo più triste. C’è chi sostiene, come Fabrizio Corona, che la loro storia era solo un fake per farsi pubblicità reciproca. Quale sarà la verità? Chissà…