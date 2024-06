Dopo l’esperienza ad “Amici” per Martina Giovannini inizia un nuovo capitolo. Il 28 giugno è uscito il suo primo EP “Al centro del panorama” in cui rientrano alcuni singoli presentati durante il programma come “Da quando non ho smesso di amarti”, inediti ma anche una cover del brano di Alessandra Amoroso “E’ vero che vuoi restare”. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Martina Giovannini che ci ha parlato del suo progetto discografico.

L’esperienza ad Amici ha permesso a Martina di superare le sue paure ma anche le insicurezze. Lei stessa ha raccontato di essere maturata a livello professionale ma di aver conosciuto meglio anche alcuni lati del suo carattere. Nessun rimpianto dunque anche se tornando indietro, dice, “mi butterei di più”. Sulla vittoria di Sarah Toscano, Martina ha dichiarato: “Me l’aspettavo perché ha fatto il percorso di crescita maggiore all’interno della scuola”.

Nel suo futuro ora c’è il musical “Fame” diretto da Luciano Cannito: “Sono tanto emozionata e non vedo l’ora di iniziare. Non avevo mai preso in considerazione l’idea di poter fare musica. Ho sempre preso in considerazione solo il canto e colgo questa opportunità come una bella sfida”. Dopo la fine di Amici, Martina e Kumo avevano condiviso su Instagram una foto insieme. In molti pensavano che i due ex allievi avessero ufficializzato così la loro relazione. Invece, ai nostri microfoni, Martina ha smentito: “Tra noi c’è solo una bella amicizia”.

Intervista all’ex allieva di “Amici” Martina Giovannini

Martina, il 28 giugno è uscito il tuo primo EP “Al centro del panorama”. Cosa rappresenta per te questo progetto e come mai la scelta di questo titolo?

Questo progetto rappresenta l’inizio di una carriera come artista ma anche la chiusura del cerchio dopo l’esperienza vissuta nella scuola di Amici. Per quanto riguarda la scelta del titolo mi è venuto spontaneo perché il singolo che è uscito si chiama come l’album. In questo momento poi per quanto riguarda il mio panorama al centro ci sono io, la mia musica e la mia voce.

Nell’EP c’è anche la cover del brano “E’ vero che vuoi restare” di Alessandra Amoroso. Un omaggio a questa artista che come te è uscita da Amici.

C’era la possibilità di inserire nell’EP una cover. All’inizio ero indecisa tra alcuni brani ma questo era quello che mi aveva colpito maggiormente. Quando avevo finito di cantarla mi sono accorta di avere il magone. Generalmente sono solita ascoltare artisti che sono più vicini al mio mondo, soul e R’n’B. Alessandra Amoroso però mi piace molto e la ascolto cos’ come altri artisti italiani.

In questo progetto c’è una canzone a cui sei più legata?

Sì, è il brano “Da quando non ho smesso di amarti”. E’ un brano che ha segnato il mio percorso ad Amici. Ricordo ancora l’emozione che ho provato quando l’ho cantata in studio la prima volta perché è stato il mio bigliettino da visita. Avevo un’ansia terribile.

Se potessi duettare con un artista del panorama musicale italiano, a chi chiederesti un feat?

Lo chiederei a Marco Mengoni e ad Elisa ma anche ad artisti che fanno un genere di musica completamente diverso dal mio come i rapper.

Cosa ti ha insegnato Amici e cosa ti rimane di questi mesi?

Mi ha insegnato tantissimo a livello artistico e professionale. Ho avuto la possibilità di fare tantissime lezioni con i vocal coach. Dal punto di vista personale mi ha dato modo di affrontare le difficoltà e i problemi da sola ma anche di conoscere meglio lati del mio carattere che prima magari tenevo nascosti.

Sei riuscita a superare le tue paure? Mi ricordo che avevi raccontato di aver aspettato due anni prima di mandare la candidatura per Amici.

Sì assolutamente. Continuo ad essere di base una persona insicura anche se questa esperienza mi ha aiutato tantissimo. Mi ha spinto a superare i miei limiti, a superare le incertezze. Anche quando ho trovato il coraggio di partecipare ad Amici mi sono buttata anche se non mi sarei mai aspettata di entrare.

Rispetto al tuo percorso nel complesso, hai qualche rimpianto?

Sono molto contenta del percorso che ho fatto. Tornando indietro mi butterei ancora di più ma con il senno di poi è andata bene anche così.

Durante il tuo percorso è stata più volte sottolineata la tua bravura. Non è mancato però chi dicesse “è brava ma non arriva”. Hai trovato difficoltà a trovare la tua identità?

A queste critiche rimanevo molto male ma poi sono arrivata alla consapevolezza che il fatto di arrivare o meno ad una persona fosse qualcosa di soggettivo. Da quel momento è stato tutto più facile.

Anna Pettinelli ti ha voluta sin dall’inizio nella scuola. Qual è l’insegnamento più importante che ti ha trasmesso?

Lei mi diceva sempre di credere in quello che facevo perché avevo tutte le carte in regola.

Ti saresti mai aspettata la vittoria di Sarah Toscano?

Me l’aspettavo perché ha fatto il percorso di crescita maggiore all’interno della scuola.

Presto ti rivedremo anche in teatro nel musical “Fame” diretto da Luciano Cannito. Una bella opportunità. Sei emozionata?

Sono tanto emozionata e non vedo l’ora di iniziare. Non avevo mai preso in considerazione l’idea di poter fare musica. Ho sempre preso in considerazione solo il canto e colgo questa opportunità come una bella sfida.

Cristiano Malgioglio si era candidato per scriverti un brano per Sanremo. Ci sono stati degli sviluppi? Ti piacerebbe andare in gara?

Non ci sono stati degli sviluppi ma il Festival di Sanremo rimane un grande obiettivo. Tutto dipenderà ovviamente dalla canzone e quindi vedremo.

Dopo Amici, tu e Kumo vi siete mostrati insieme sui social. Un’amicizia o qualcosa di più?

Tra noi c’è soltanto una bella amicizia.