Da giovedì 6 novembre 2025 sbarca per 4 settimane in prima serata sul NOVE e su discovery+ “SAVE THE DATING – Amori in corso”, il primo programma tv di Marta e Gianluca, una delle coppie comiche più amate e seguite del nostro Paese. Il programma, prodotto da Colorado Film, una società del Gruppo Rainbow, per Warner Bros. Discovery, è uno spettacolo comico che incontra il dating show, in un viaggio tra ironia e comicità nell’amore ai giorni nostri, dove il teatro diventa l’inedita cornice del mondo degli appuntamenti, con 13 single sul palco in ogni puntata (selezionati fra oltre 600 candidature).

Marta e Gianluca: “SAVE THE DATING – Amori in corso” – Intervista

Ospiti del duo, per interazioni all’ultima battuta e momenti di puro divertimento, colleghi d’eccellenza come Vincenzo De Lucia nella doppia veste di Maria De Filippi e Lilli Gruber (per la prima volta in tv), Alessandro Betti, Antonio Ornano, Nuzzo e DiBiase. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Marta Zoboli e Gianluca De Angelis: ecco cosa ci hanno raccontato.

Marta, Gianluca: come è nata l’idea di unire il dating show alla comicità teatrale?

Marta: “È nata proprio perché volevamo unire la formula dello sketch della comicità fatta con una specie di scena teatrale insieme al gioco invece con il pubblico presente in sala proprio come un live show. Poi tutto questo è stato appunto ripreso dalla telecamera e quindi è diventato TV. Però l’obiettivo era proprio mettere insieme le due anime di gioco e di sketch più preparato e tenersi un po’ in equilibrio fra queste due cose”.

Che effetto vi fa avere un programma che è nato da una vostra idea?

Gianluca: “Bello, tra l’altro non in maniera nemmeno troppo premeditata nel senso che per una ragione così direi piuttosto casuale siamo un po’ individuati come i paladini dell’amore facendo lo speed date, come i cupidi. Il caso poi ha voluto che noi già nei nostri live proponessimo delle situazioni che erano un po’ in luce anche le cose che ci sono in questo programma televisivo, quindi è stato naturale trasportare e senza troppa fatica in questo senso gestire un programma che poi giocava su temi a noi molto vicini”.

“L’amore non è un’app ma uno spettacolo dal vivo”, è un motto bellissimo. Cosa significa per voi oggi nell’era di Tinder e delle relazioni usa e getta? Che significato ha questo motto per voi?

Marta: “Io personalmente non ho mai avuto un’app di incontri, non l’ho mai usata però non la vedo per forza come il male. Anzi può essere sicuramente uno strumento per chi ha voglia, però è vero che ci piace invece il fatto che ci si ritrovi faccia a faccia e quindi c’è proprio un gioco nel programma in cui è una specie di Tinder live. Cosa succede se tu premi il cuoricino e poi quello appare? È tutto forse più immediato, magari si risparmia righe di messaggi perché si capisce subito se sì o no. In queste situazioni più online mi sembra che ci sia poco gioco e tanto prendersi sul serio e quindi invece noi volevamo che ci si divertisse innamorandosi”.

In ogni puntata ci sono 13 single che coinvolgete e poi c’è un ospite speciale. Come li avete scelti gli ospiti?

Gianluca: “Gli ospiti nascono soprattutto da una frequentazione in termini di amicizia. Sono persone legate a noi che hanno fatto dei programmi comici o altri spettacoli assieme a noi, amici di vecchia data a lungo corso come Antonio Ornano o Alessandro Betti e poi c’è per noi un inedito che abbiamo avuto modo di apprezzare molto in OnlyFan che è Vincenzo De Lucia. Lì è stata una scommessa perché con Vincenzo anche se non ci conoscessimo ma da gran professionista è venuto ed è stata subito alchimia immediatamente”.

Dopo 20 anni insieme sul palco com’è cambiata la vostra alchimia come coppia comica?

Marta: “Sicuramente ci conosciamo meglio, di più. Devo dire che l’alchimia c’è sempre stata se non saremmo qui a lavorare. Non avremmo nemmeno iniziato il percorso quindi l’alchimia dal punto di vista comico sul palco sicuramente c’è. L’abbiamo affinata ovviamente, siamo cresciuti tutte e due. Io per esempio ero molto lontana, cioè Gianluca era già più comico, è sempre stato un comico e aveva una formazione proprio da comico.

Io avevo una formazione un po’ più teatrale quindi forse ho fatto più un percorso d’avvicinamento verso la comicità rispetto a Gianluca che era già sulla via”.

Vi siete mai trovati a pensare forse dovremmo aprire davvero un’agenzia di incontri?

Gianluca: “Diciamo che è l’ultima spiaggia proprio”.

Marta: “No, devo dire che a me non dispiace l’idea di aprirla non come nuova professione, però mi piace proprio l’idea che possa essere un secondo lavoro con questo programma.

Se doveste dare un consiglio a chi oggi cerca l’amore, cosa direste? Meglio un like o una risata condivisa?

Gianluca: “Meglio tornare a frequentare i luoghi dove ci sono le persone. Non è un’app ma è uno spettacolo dal vivo. L’amore è uno spettacolo dal vivo in tutti i posti e non solo in cui ci sono delle persone che si incontrano. A quel punto diventa uno spettacolo perché l’amore lo è a tutti gli effetti. È un modo per incontrarsi ma deve essere fatto rigorosamente dal vivo più che online”.

Con un’unica frase dovete convincere il pubblico a guardare il programma. Cosa gli direste?

Marta: “Non sappiamo nemmeno noi quello che accadrà, quindi siate testimoni insieme a noi della follia che vedremo”

Gianluca: “Sì, la follia sarà sicuramente il primo ingrediente e poi è uno spettacolo talmente vecchio che è nuovo”.

Giochiamo un po’, dovete formare delle coppie con dei volti dello spettacolo. Quali sono le coppie che vi piacerebbe formare?

Gianluca: “E’ qui è durissima proprio”.

Marta: “La graffa è dietro l’angolo”.

Gianluca: “Ma proprio è lì, a mezzo millimetro”.

Marta: “Anche perché immagino che conoscendo l’ambiente dello spettacolo…”

Gianluca: “Facciamo robe che non possono danneggiare nessuno. Sinner e…”

Marta: “Ah, perché Sinner è già considerato un uomo di spettacolo. Sinner e Marta Zoboli.

Non so, la butto lì”.

Gianluca: “Ci siamo salvati in corner forse. Poi… Alcazar e Gianluca De Angelis.

Alcaraz, come si chiama? Alcazar? Alcazar, Alcaraz, non mi ricordo”.

Marta: “Chi è Alcazar?” (Ride ndr)

Una coppia famosa invece che avreste voluto formare voi? Non so, Sandra Iremondo…

Gianluca: “Asia e Morgan. Avrei voluto formare loro e avrei voluto seguirli nel loro, come dire, anche quando si lanciavano degli oggetti contundenti, insomma. Mi sarebbe piaciuto essere lì in mezzo, a condividere con loro. Ti piace questa?

Marta: “Sì, sì, bello”.

Regalateci uno sketch vostro su Amore ai tempi del digitale.

Gianluca: “Se non vediamo un bonifico non possiamo fare degli sketch così, regalare degli sketch di prima mattina, mi spiace”.

Gianluca: “Ciao, come sei vestita?”

Marta: “Ho una maglietta e dei jeans. Tu?”

Gianluca: “Gianluca ha abbandonato il gruppo!”

“SAVE THE DATING – Amori in corso”: cast tecnico

“SAVE THE DATING – Amori in corso” è un programma scritto da Luciano Federico, Marta Dalla Via, Gianluca De Angelis, Andrea Delfino, Alessio Parenti, Davide Rossi, Marta Zoboli. La regia è affidata a Marco Beltrami. A cura di Luisella Sacchi. Producer Stefania Ciuffardi. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9. Il programma sarà disponibile anche su discovery +.