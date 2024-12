Da almeno tre decadi di storia della musica, Mariah Carey é la regina del Natale con All I want for Christmas Is You, ma un problema di salute ora le impedisce di esibirsi live. Ed è la stessa popstar a rivelare il malessere, giustificando la sua impossibilità ad esibirsi dal vivo al suo tour natalizio, nel preludio al nuovo anno 2025.

Mariah Carey rompe il silenzio sulla malattia: Natale a “rischio”, per i fan

Mariah Carey annulla delle altre tappe del suo tour 2024/2025, per malattia, così come lei stessa fa sapere via social. “Vorrei avere notizie migliori. Sono devastata”, anticipa ai fan la popstar americana parlando del motivo che la vede impossibilitata a presenziare alla terza data della leg settimanale del tour di Natale. Nel messaggio che desta clamore mediatico e preoccupazione generale, rispetto alle sue condizioni di salute, la cantante tiene inoltre a scusarsi con i fan di New York e New Jersey, per la cancellazione dei nuovi concerti.

“Newark e Belmont – rimarca la popstar, sfortunatamente sono ancora malata e devo annullare gli spettacoli di stasera e domenica. Sono davvero devastata e apprezzo il vostro supporto”. E’ così che prosegue il messaggio pubblico condiviso sul social X, che preoccupa I fan di Mariah Carey, tra i quali c’è chi le mostra solidarietà nel feedback al suo annuncio online dell’annullamento. Come trapela in un commento via social, di un fan, per la cantante: “Guarisci presto Mimi, la tua salute viene prima di tutto e questa è la cosa più importante”. Oltre a quello al Prudential Center é, quindi, cancellato anche il concerto di domenica 15 dicembre 2024 all’Usb Arena di Elmont.

Newark and Belmont – I wish I had better news but unfortunately I’m still sick and have to cancel the shows tonight and on Sunday. I’m really devastated about it and appreciate your support. Love, MC 💔 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 13, 2024

Il successo dell’intramontabile colonna sonora di Natale

La nuova cancellazione arriva dopo che la bionda popstar ha dovuto posticipare la performance di mercoledì scorso in Pennsylvania: “Pittsburgh, mi dispiace dirlo, ho l’influenza. Mi spezza il cuore dover purtroppo annullare lo spettacolo di stasera. Vi amo tutti così tanto”, twittava su X la regina del Natale, dichiarandosi in status di influenza.

Il tour natalizio, per l’intramontabile Mariah Carey, è iniziato a novembre 2024, all’Hollywood Bowl di Los Angeles, e l’ha vista esibirsi in Arizona, Texas, Georgia, Tennessee, Illinois, Missouri e Washington Dc, prima di spostarsi nel nord-est. Nonostante il grattacapo del malessere influenzale, per la gioia dei fan, la Carey continua tuttavia ad essere la voce femminile del Natale per antonomasia, confermandosi per la 19° volta al vertice della Billboard Hot 100 negli USA (la classifica americana dei singoli più venduti), con la hit natalizia “All I want for Christmas Is you”. Una notizia sensazionale che la diva del pop ha appreso con gioia, nel mezzo della data natalizia del Christmas Time tour, di North Caroline, in condivisione con i fedeli appassionati della sua musica accorsi in concerto.

Last night on stage in Raleigh, North Carolina, I found out that All I Want For Christmas Is You returned to #1 on the Billboard Hot 100. I couldn't have dreamed of a better time or place to celebrate the news than on stage with my amazing fans, my kids and my #Christmastime tour… https://t.co/0Xbv08Z0Pb — Mariah Carey (@MariahCarey) December 10, 2024

Il singolo cult veniva alla luce nel 1994 e, nel 2024 ormai all’epilogo, celebra i suoi 30 anni di storia, con la certificazione del sedicesimo disco di platino rilasciata da RIIA, per le vendite nell’industria della musica.