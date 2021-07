Maria De Filippi, raggiunta dal settimanale Oggi, si è raccontata in una lunga intervista toccando vari punti, da Sabrina Ferilli sua amica storica da cui si evince la stima che ha per lei, passando per l’assenza dai social e spiegandone il motivo, fino a rivelare qualche dettaglio succoso sulla nuova edizione di Uomini e Donne, nello specifico sui prossimi tronisti. Ma vediamo di capire meglio.

Maria De Filippi spiega perchè è assente dai social

La regina della tv, Maria De Filippi, non è un mistero per nessuno che non è avvezza ad usare i social. Anche per dare l’ultimo saluto alla compianta Raffaella Carrà ha affidato un lungo messaggio a Raffaella Mennoia sua autrice storica, proprio perché la De Filippi non usa i social. A questo proposito infatti dalle pagine di Oggi dichiara:

“Penso che la gente non sia interessata a ciò che faccio io nel quotidiano. Sto già molto in Tv, basta! Capisco i social per chi ci guadagna e capisco pure un politico che li usa come strategia…”.

Insomma Queen Mary non si smentisce mai, non si omologa ai più ma mantiene il più stretto riserbo sul suo privato senza postare minutamente cosa fa durante il giorno. E’ notorio infatti che molti vip postano sui social di tutto e di più, dalla colazione al pranzo all’uscita con gli amici e persino alla doccia o la pennichella. Un modo per comunicare la propria vita e renderla più “pubblica” possibile, ma la De Filippi no.

Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncia: ”Voglio un tronista che abbia queste caratteristiche…”

Nella lunga intervista la De Filippi parla anche della nuova edizione di Uomini e Donne, in partenza dal prossimo settembre svelando alcune chicche. Infatti la conduttrice si direbbe un po’ stufa dei tronisti attuali che sono ossessionati proprio dai social e dai followers:

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti – ammette la De Filippi – quando ho capito che i social erano diventati per loro, un cliché, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”.

Quindi, la “sanguinaria” così come è chiamata nel suo ambiente, per gli ascolti record che registra nei suoi programmi, ha le idee ben chiare sulla figura del tronista che vuole assolutamente rivoluzionare rispetto a quelli che abbiamo visto sino ad ora. Maria sta cercando per la nuova edizione di Uomini e Donne, tronisti che non siano schiavi delle sponsorizzazioni.

Maria De Filippi ha inoltre assicurato che in tv è se stessa. Non indossa maschere e tutto ciò che fa lo fa in assoluta trasparenza mostrando se stessa e i contenuti che sceglie accuratamente: dalle storie di “C’è Posta per te”, passando per i tronisti di “Uomini e Donne” fino ai talenti di “Amici”.

Maria De Filippi, il figlio Gabriele si è lasciato: “Ha preso una bella batosta”

Nel corso della sua intervista rilasciata a Oggi Maria De Filippi parla anche del figlio Gabriele ch è recentemente tornato single, precisamente dopo il lockdown. Evidentemente, la convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri.

“Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto, è un po’ tirchio”.

Maria De Filippi fa una confessione anche sulla sua amica storica Sabrina Ferilli

“Lei è vera che più vera non si può…E’ una boccata di aria fresca. Mi diverte davvero tanto…”.

E per Sabrina Ferilli ha anche dovuto cambiare il periodo in cui registra solitamente le puntate di Tu si que vales:

“Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perchè lei può registrare solo dopo aver finito di girare il film di Pieraccioni…”

Insomma Maria non si smentisce mai: sincera e diretta e senza omologazioni di sorta continua a mantenere il suo carattere e la sua personalità che la rendono la vera signora della Tv. E dopo la morte della Carrà, unica e assoluta, è veramente necessario avere figure di riferimento come la De Filippi. Siete d’accordo?