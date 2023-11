Maria De Filippi telefona a Malgioglio e interviene in diretta a ‘Tale e Quale Show- il Torneo‘. Durante la puntata andata in onda in prima serata su Rai 1 c’è stato un colpo di scena che ha colto di sorpresa anche Carlo Conti. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Tale e Quale Show il torneo, la telefonata a sorpresa di Maria De Filippi a Malgioglio

Venerdì 10 novembre è andato in onda ‘Tale e Quale Show – il torneo’ che ha visto sfidarsi i cinque migliori concorrenti di questa edizione del programma contro i migliori in classifica della passata edizione. A giudicare le esibizioni sono stati Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Antonella Clerici e Claudio Lauretta nelle vesti di Vittorio Sgarbi.

Nel bel mezzo della gara e dopo l’esibizione di Antonino di Sam Smith ha squillato il cellulare di Malgioglio. Il giurato ha risposto e ha spiegato come dall’altra parte del telefono ci fosse Maria De Filippi. Carlo Conti però non ha creduto che fosse realmente la conduttrice e ha inizialmente pensato si trattasse di uno scherzo o di un’imitazione. A quel punto Maria De Filippi ha confermato che era lei raccontando, in vivavoce, come la sera prima era stata a cena con Malgioglio e Antonella Clerici.

Maria De Filippi ha poi confidato a Carlo Conti di amare la trasmissione e vederla ogni sera. Poi ha fatto una battuta sull’outfit scelto da Malgioglio in trasmissione, un vestito e cappello pieno di occhi: “Deve chiedere a Giorgio che ha detto che ha la congiuntivite“.

Confermiamo che la voce al telefono era di #MariaDeFilippi 📞

Quanti ♥️ per la suoneria di @InfoMalgioglio ?#taleequaleshow pic.twitter.com/iFm6A9yGh1 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 10, 2023

I cantanti in gara

A esibirsi nel Torneo sono stati Gaudiano, Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini (concorrenti della tredicesima edizione) e Antonino, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Gil Rocca e Valentina Persia (della passata edizione). A questi si sono aggiunti i ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che hanno cantato una canzone degli Abba con Valeria Marini e Alba Parietti.