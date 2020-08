Maria De Filippi e Maurizio Costanzo a sorpresa hanno parlato di Belen Rodriguez e Stefano Da Martino, la coppia “scoppiata” dell’estate 2020. Alzi la mano chi non è conoscenza delle fine della storia d’amore tra la showgirl argentina e dell’ex ballerino di Amici e del presunto “flirt” con Alessia Marcuzzi. Gossip a parte in questi giorni due indiscussi protagonisti della tv italiana hanno rivelato alcuni retroscena sui genitori di Santiago.

Maria De Filippi: “Ho detto io ad Emma di Stefano De Martino e Belen Rodriguez”

Maria De Filippi dalle pagine del settimanale Oggi ha fatto una rivelazione sull’inizio della storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In particolare la conduttrice ha fatto riferimento al 2012 quando, dietro le quinte di Amici, è nata una forte complicità. De Martino impegnato con Emma Marrone non riusciva a confessarlo così Queen Mary ha deciso di prendere la situazione in mano raccontando tutto alla cantante. ”

Lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io.

Così Emma Marrone ha scoperto che Stefano De Martino la tradiva con Belen all’epoca impegnata con Fabrizio Corona. Naturalmente la Marrone non la prese bene, ma per fortuna le due si sono chiarite alcuni anni dopo con tanto di abbraccio durante una puntata di Tu Sì Que Vales.

Maurizio Costanzo su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

A distanza di pochi giorni dalle dichiarazioni di Maria De Filippi a Gente, anche Maurizio Costanzo ha deciso di rivelare qualcosa sugli indiscussi protagonisti dell’estate 2020. Intervistato da Nuovo, il giornalista e conduttore ha parlato del passaggio in Rai dell’ex ballerino di Amici:

Evidentemente Maria De Filippi non aveva nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai.

Su Belen Rodriguez, invece, Costanzo ha dichiarato:

Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice… Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide.

Se Belen Rodriguez è stata confermata alla guida di Tu si que vales, Stefano De Martino si prepara a condurre da “single” e in solitaria la nuova edizione del Festival di Castrocaro!