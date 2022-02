Durante la prima puntata di “Michelle Impossibile”, lo show andato in onda in prima serata ieri, mercoledì 16 febbraio 2022, e che ha incollato alla tv 3.382.000 spettatori con uno share del 19.65%, tra gli ospiti della padrona di casa Michelle Hunziker c’era Maria De Filippi. La conduttrice di “C’è posta per te”, elegantissima, si è recata a trovare l’amica Michelle per raccontare una storia fatta di sentimenti, di musica e di molto altro, proprio come fa da oltre vent’anni nella fortunatissima trasmissione tv di Canale 5 “C’è posta per te”.

Maria De Filippi a “Michelle Impossibile” dall’amica Michelle Hunziker

Maria De Filippi inizia a raccontare la storia dicendo: “Questa è la storia di una canzone”. Lo stile inconfondibile è quello di “C’è posta per te”, la De Filippi racconta la storia che noi tutti conosciamo da più di vent’anni, quella storia che ha come protagonisti Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e la loro storia d’amore iniziata con la canzone che Eros le dedicò all’epoca: “Più bella cosa”.

Michelle in vent’anni non ha mai più cantato quella canzone, nemmeno sotto la doccia. Una scelta, che la conduttrice di “Michelle Impossibile” racconta a Maria De Filippi. La scelta di non cantare quel brano è dovuta al non voler offendere nessuno o creare imbarazzo in altri. Sicuramente Michelle non voleva ferire il suo ormai ex marito Tomaso Trussardi cantando la canzone che il suo primo marito Eros Ramazotti le aveva dedicato anni prima. Un brano che per Eros e Michelle ha sempre significato molto, visto che proprio con quel testo è nata la loro figlia Aurora. Durante la trasmissione c’è stato anche il fatidico incontro tra Eros e Michelle dopo vent’anni.

Michelle Hunziker canta “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti.

Con l’auto di Maria De Filippi, Michelle Hunziker si arma di coraggio e grinta e dopo vent’anni riesce finalmente a cantare nuovamente quel brano che per lei ha sempre significato tanto. Ecco di seguito il video di Mediaset dove Michelle Hunziker canta la colonna sonora di uno dei momenti più felici della sua vita: “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti.