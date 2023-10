Maria Corleone 2 ci sarà? A poche ore dal gran fine della prima stagione, il pubblico si domanda se ci sarà o meno seguito della serie tv con protagonista Rosa Diletta Rossi. Le prime indiscrezioni arrivano da Pietro Valsecchi e Mizio Curcio.

Maria Corleone 2 serie: ci sarà una seconda stagione?

La quarta ed ultima puntata di Maria Corleone ha lasciato i telespettatori con un grande interrogativo sul futuro della protagonista. La prima stagione della serie si è conclusa incollando davanti alla televisione 2.601.000 spettatori con uno share 15.4% permettendo così a Canale 5 di vincere la gara degli ascolti. Un grandissimo successo di critica e pubblico per la serie ideata da Pietro Valsecchi con protagonisti Rosa Diletta Rossi e Fortunato Cerlino.

A poche ore dal finale della prima stagione, in tanti si chiedono se la storia di Maria Corleone avrà un seguito. La seconda stagione della serie ci sarà oppure no? A rispondere a questo interrogativo Pietro Valsecchi e Mizio Curcio che dalle pagine di Fanpage.it hanno rivelato: “la storia è già scritta“. La storia di Maria Corleone potrebbe avere un seguito, ma il lasciapassare spetta solo a Pier Silvio Berlusconi e Mediaset. Qualora dovesse arrivare il si, la seconda stagione potrebbe essere trasmessa già a settembre 2024 su Canale 5.

Pietro Valsecchi, ideatore della serie, ha dichiarato:

Ho già scritto il seguito di questa storia. A volte ho dei ripensamenti su alcuni tratti del percorso dei personaggi, ma poca roba. Spero che l’Amministratore Delegato, il dottor Pier Silvio Berlusconi, che è una persona che si appassiona alle belle storie, ci permetta di dare il via alla seconda stagione, perché se lo merita. Sto già pensando anche alla terza serie. Sono convinto che la seconda stagione partirebbe dal 18% di share. Sarebbe un peccato non farla.

Maria Corleone 2 si farà: le parole di Mizio Curcio e Pietro Valsecchi

Anche Mizio Curcio, sceneggiatore della serie tv di successo, parlando di una seconda stagione ha rivelato: “la vita di Maria Corleone si complicherà ulteriormente. Posso solo dire che arriveremo alla resa dei conti tra lei e il padre”. A fargli eco anche Pietro Valsecchi che ha grandi idee per la seconda stagione di Lady Corleone: “l’inizio della seconda stagione è potentissimo, mi sono anche ispirato a storie vere. La nostra Lady Corleone è una persona che vorrebbe fare altro, ma rimane invischiata nel suo passato, nella sua storia, nella famiglia che è la cosa più importante“.

La sceneggiatura c’è. Una volta avuto l’ok di Pier Silvio Berlusconi e di Mediaset potrebbero anche iniziare la riprese come ha svelato l’ideatore della serie: “potremmo iniziare a girarla tra gennaio e febbraio, perché vada in onda a settembre 2024. Vorrei fare sei puntate anziché quattro. La serie è talmente forte”. Non è un mistero che personaggio di Maria Corleone è ispirato all’amatissima Rosy Abate, personaggio che ha lanciato nel mondo delle fiction la bravissima Giulia Michelini. La storia di Maria Corleone ha incuriosito ed appassionato milioni di telespettatori, complice anche la bravura della protagonista Rosa Diletta Rossi come ha sottolineato Valsecchi: “vive il personaggio con grande sentimento. È sempre vera. Lei si mette il suo abito da Lady Corleone e diventa Lady Corleone. È anche merito suo se la serie è stata amata e ha fatto numeri importanti, anche senza nomi di richiamo come Raoul Bova o Claudio Amendola. Spero che questa serie le porti fortuna“.

Che dire: non resta che attendere la conferma ufficiale!