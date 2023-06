E’ stata una grandissima emozione per Marco Mengoni il concerto allo Stadio Arechi di Salerno del suo “Marco Negli Stadi Tour“. Il cantautore di “Due Vite” scoppia a piangere sul palcoscenico quando i fan gli dedicano “‘O Surdato Nnammurato”. Ecco il video.

Marco Mengoni si emoziona al concerto di Salerno

Lacrime per Marco Mengoni durante la tappa campana del suo “Marco Negli Stadi Tour 2023“. Durante il concerto tenutosi allo Stadio Arechi di Salerno, il vincitore del Festival di Sanremo 2023 è stato sorpreso dal coro unanime dei fan che gli hanno cantato “‘O Surdato Nnammurato”, una delle più famose canzoni in lingua napoletana, scritta dal poeta Aniello Califano. Un momento che resterà per sempre impresso nella memoria del cantautore di Viterbo che non è riuscito a trattenere le lacrime, visibilmente commosso dall’affetto del pubblico. In trentamila, infatti, sono accorsi non solo da Salerno, ma anche da Napoli, Puglia e regioni limitrofe, per partecipare al concerto con lo Stadio Arechi tutto esaurito.

Le note de “O Surdato Nnammurato”, brano portato al successo di Massimo Ranieri sono arrivate come un colpo al cuore al 34enne di Ronciglione che si è sciolto sul palcoscenico in un pianto di commozione. Dinanzi alle lacrime del cantante, il pubblico dello Stadio Arechi l’ha applaudito ancora più forte.

Marco Mengoni dopo Salerno prosegue il Tour 2023

Durante il concerto di Salerno, Marco Mengoni si è emozionato più di una volta. La prima volta è stata quando ha cantato “Ti Ho Voluto Bene Veramente” con il cantante che si è commosso nel sentire le voci all’unisono dei fan. Le lacrime finali, durante la dedica del pubblico sulle note di ‘O Surdato Nnammurato”, sono arrivate come una riconoscenza del cantante verso l’affetto smisurato del suo pubblico.

Intanto dopo la tappa allo Stadio Arechi di Salerno prosegue il “Marco negli Stadi 2023“. Il concerto live cantante di “Due vite” proseguirà ancora per tutta l’estate con una serie di appuntamenti già sold out. Le prossime tappe del tour saranno: a Bari, Bologna, Torino e allo Stadio San Siro di Milano. Il gran finale è per il 15 settembre al Circo Massimo a Roma con un concerto-evento in compagnia di tanti amici e colleghi. Dopo il tour italiano, Mengoni sarà impegnato in autunno nella tournée europea con concerti a Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo e Monaco di Baviera.