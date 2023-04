Marco Mazzoli e Paolo Noise sono una delle tre coppie dell’Isola dei Famosi, in onda a partire da lunedì 17 aprile su Canale 5. Il conduttore radiofonico e ideatore de Lo Zoo 105 porterà la sua pungente satira e ironia sulle spiagge dell’Honduras. Ma chi è Marco Mazzoli? Scopriamolo meglio in base ad alcune informazioni raccolte in rete su di lui.

Chi è Marco Mazzoli, concorrente dell’Isola dei Famosi

Marco Mazzoli nasce a Milano il 20 ottobre del 1972 ma vive l’infanzia a Los Angeles. Suo padre Claudio infatti ricopre il ruolo di direttore artistico per la Walt Disney. Marco già a 15 anni inizia a collaborare in alcune radio locali lombarde per poi lavorare per RTL 102.5, Radio Capital e Station One.

Il successo arriva con Radio 105, prima conduce dalla sede di New York per sei mesi e poi crea nel 1999 il format di Lo Zoo di 105 che attualmente conduce in coppia con Paolo Noise. Nel 2006 partecipa a Uno Zoo in fuga – Route 66 USA. Ha condotto diversi programmi come il Festival di Castrocaro e Teste di casting ed è stato inviato di Striscia la notizia.

Vita privata e curiosità

Marco Mazzoli ha la cittadinanza americana e ha vinto il primo premio al Montecarlo Film Festival per la sceneggiatura del film The Theory. È sposato da anni con Stefania Pittaluga, Marketing Director della radio Revolution 93.5 a Miami.

Appassionato di motori, partecipa ad alcune gare di Rally. Ha anche scritto tre libri: una biografia dal titolo Radiografia di un DJ che non piace; Non mollare mai! – Sfighe e rivincite dello Zoo di 105 e The Theory – Il codice del destino, tratto dal suo film.

Parallelamente ha una passione per la musica e ha realizzato due singoli, uno con il rapper statunitense Flo Rida, intitolato Light Up My Life eRemember It’s You con Paolo Ortelli. Nel film On Air – Storia di un successo, diretto da suo cugino Davide Simon Mazzoli, viene descritta la sua vita. Ama i suoi cani e ha il vizio di fumare.

Marco Mazzoli Instagram

Il suo profilo instagram conta 447 mila follower. Per seguirlo: @marcomazzoliofficial.