Amazon Prime Video ha annunciato le date della messa in onda, e diffuso il trailer ufficiale, della serie dal titolo “Maradona – Sogno Benedetto”, ispirata alla vita del grande campione argentino Diego Armando Maradona. Vediamo quando e dove andrà in onda la serie tv dedicata all’indimenticabile “Re” del calcio mondiale, scomparso lo scorso anno.

Maradona – Sogno Benedetto: quando e dove vedere la serie Tv

La serie “Maradona – Sogno Benedetto” debutterà su Amazon Prime Video il prossimo venerdì 29 ottobre 2021 in oltre 240 paesi tra cui l’Italia. La serie è stata prodotta da BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We. Saranno ben 10 gli episodi di circa un’ora ognuno. L’ultimo episodio della sera cadrà quasi in corrispondenza con il primo anniversario della scomparsa del campione argentino, avvenuta il 25 novembre 2020. Di seguito il calendario con le date e la messa in onda dei 10 episodi così calendarizzati:

29 ottobre: episodi da 1 a 5

5 novembre: episodi 6 e 7

12 novembre: episodio 8

19 novembre: episodio 9

26 novembre: episodio 10

Curiosità sulla serie tv Amazon Prime Video dedicata a Maradona

Nella serie tv “Maradona – Sogno Benedetto” saranno tre i diversi attori che racconteranno la vita e le gesta sportive di Diego Armando Maradona. A essere raccontata è la vita del campione dagli esordi a Villa Fiorito ai trionfi con il Barcellona, il Napoli e la Nazionale argentina con cui Maradona vinse la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Come anticipato saranno tre gli attori che interpretano “el pibe de oro” durante le diverse fasi della sua vita. Gli attori chiamati ad interpretare il “Re” del calcio mondiale sono: Nazareno Casero, Nicolas Goldschimidt e Juan Palomino.

Due invece sono le attrici che interpreteranno la moglie del campione, Claudia Villafane. A interpretare la donna sono state chiamate Julieta Cardinali e Laura Esquivel. L’attrice Mercedes Moran è invece Dalma Salvadora Franco, ossia Dona Tota, la madre di Diego Armando Maradona. Il ruolo del padre del campione argentino è affidato all’attore José Maria Monje.

Dove è stata girata la serie Maradona – Sogno Benedetto

La serie dedicata a Maradona e che andrà in onda su Amazon Prime Video è stata girata nei luoghi simbolo della vita del campione. Oltre all’Argentina, terra dove Maradona è nato, alcune scene sono state girate anche in Spagna, in Italia, in Uruguay e in Messico.

Maradona – Sogno Benedetto: il trailer della serie Tv

Ecco di seguito il video del traile diffuso da Amazon Prime Video dedicato alla serie tv Maradona – Sogno Benedetto.