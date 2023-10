Mara Venier è stata vittima dell’intelligenza artificiale. Se in queste ore vi è arrivato un video in cui compare la zia più amata dagli italiani pubblicizzare dei prodotti, sappiate che potrebbe trattarsi di una truffa. Vediamo insieme cosa è successo e cosa ha denunciato la conduttrice di Domenica In sui social.

Mara Venier denuncia un video fake con la sua immagine

Ormai l’intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite senza che ce ne rendessimo conto. Sono diverse le tecnologie, gli strumenti e i servizi che ricorrono ad essa per questioni di tempo e soldi. Può capitare anche che ci imbattiamo in foto realizzate con intelligenza artificiale come lo scatto che vede insieme le attrici Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Megan Fox ed Emma Watson. Una foto che non esiste nella realtà. Così come non è vero il video che in questi giorni è circolato sul web e che vede Mara Venier promuovere dei prodotti finanziari.

In una storia sul suo profilo instagram, la conduttrice tv ha denunciato l’accaduto:

“Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni. La fotografia delle mie sembianze, resa dinamica con la tecnologia dell’intelligenza artificiale, unita a quella di Elon Musk, invita gli italiani ad investire 250 euro in un progetto finanziario garantendo un ingente reddito fisso mensile. Il video viene pubblicato attraverso una piattaforma web, accompagnato dai suggerimenti favorevoli di un ipotetico consulente finanziario che appare fotografato e citato con nome e cognome. Da un primo accertamento l’impresa che ha assunto l’iniziativa non risulta reperibile, così come del tutto falso è il nome del consulente. Ho già ricevuto numerose telefonate di miei fan, meravigliati del fatto che io mi sia lasciata coinvolgere in un’iniziativa palesemente ingannatoria“.

Gli atti in mano ad un avvocato

La conduttrice però non si è limitata a raccontare quanto accaduto ai suoi 2,4 milioni di follower, ha anche dato mandato ad un avvocato:

“Ho incaricato l’avvocato Giorgio Assumma di attivare tutte le iniziative amministrative e giudiziarie per far cessare l’illecito ed ottenere il risarcimento dei danni. L’avvocato Assumma, confermando di aver già attivato gli strumenti giudiziari ed amministrativi più rapidi, ha evidenziato come questo episodio sia la prova più palese e convincente dei gravi pregiudizi che l’uso illegale delle intelligenze artificiali possa causare, in mancanza di una normativa che regoli il fenomeno“.

Il post si conclude con un’esclamazione colorita della conduttrice: “Figli di pu***na truffatori“.