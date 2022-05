Manila Nazzaro ha ricevuto a Roma nella sala Promoteca del Campidoglio il Premio Donne D’Amore, un importante riconoscimento dedicato alle donne che si impegnano nella lotta alla violenza femminile. Manila ha infatti scritto il libro “Cintura rosa di sopravvivenza”, un’autobiografia nata dall’esigenza di dare forza e coraggio a quelle donne che si sono trovate catapultate all’improvviso in una vita piena di ombre e solitudine. Manila Nazzaro si è presentata in un elegantissimo abito nero che esaltava la sua bellezza e femminilità.

Manila Nazzaro, l’intervista

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. Manila Nazzaro ha sottolineato l’importanza del riconoscimento che ha ricevuto: “Questo riconoscimento mi rende orgogliosa perché non è solo mio ma è di tutte quelle donne che ho raccontato nel mio libro. Ho avuto l’onore di essere portavoce di storie molto diverse tra di loro ma simili alla mia. Cintura rosa di sopravvivenza parte come una classica autobiografia in cui ho voluto ripercorrere la mia vita, da Miss Italia e il successo che mi travolse fino ai momenti bui e difficili come l’aborto spontaneo”.

Manila ha poi spiegato nel dettaglio quando è nata l’idea di scrivere questo libro: “L’idea del libro è venuta al mio ufficio stampa Tommaso Martinelli. Lui voleva che io raccontassi la mia storia. Dopo l’ospitata a Verissimo in cui avevo parlato della perdita della mia bambina avevo ricevuto tantissimi commenti di donne che avevano vissuto la mia stessa esperienza. Mi ringraziavano per aver avuto il coraggio di raccontare qualcosa che ad oggi è ancora considerato un tabù. In quel momento mi sono resa conto di quanto fosse importante invece parlarne”.

E’ stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Amata ma anche criticata da alcune compagne d’avventura, si è distinta per essere riuscita a dare sempre forza e sostegno all’interno della casa. Le abbiamo chiesto quale sia stata la concorrente che all’interno della casa le ha dato il necessario supporto per andare avanti. Manila non ha dubbi: “Ho dato e ricevuto tanto dalle donne della casa, compresa Katia nonostante con lei abbia avuto delle delusioni. Ho sempre dato una lezione alle ragazze più giovani della casa. Ho insegnato loro che nella vita è un dare e un avere. Chi mi ha dato di più nella casa è stata Miriana Trevisan. Io la considero una sorella e un’amica. Per me è un successo averla incontrata”.

Archiviata l’esperienza del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro commenta l’ipotesi di una partecipazione in un reality assieme al compagno Lorenzo Amoruso. Non dimentichiamoci infatti che quest’anno all’Isola dei Famosi sono sbarcate anche le coppie. Manila sembra però accantonare quest’idea almeno per il momento: “Per il momento dico basta ai reality. Sono tornata in radio e sono soddisfatta di questo nuovo impegno. Magari però Lorenzo potrebbe essere pronto per partecipare all’Isola dei Famosi”.

Rimanendo in tema Isola dei Famosi, chiediamo a Manila quali siano i concorrenti di questa edizione che sta apprezzando di più: “Mi sta molto simpatica Guendalina Tavassi ma anche il fratello Edoardo. Sono personaggi che sanno fare davvero bene i reality e a fare la differenza è anche il carattere. A differenza di altri che partecipano ai reality litigando, Guendalina crea dinamiche molto simpatiche. In coppia con il fratello regalano dei momenti di leggerezza e questo mi piace moltissimo”.

Intanto, Manila Nazzaro sarà a breve ospite del nuovo programma di Samanta Togni, “Per me”, in onda su Raidue. E’ lei stessa ad anticiparlo ai nostri microfoni: “Torno in quella che è stata casa mia per alcuni anni, la Rai. Sarò ospite del programma di Samanta Togni in cui si affrontano temi dedicati alla salute e al benessere. E’ stato bello ritornare in televisione anche se questa dichiarazione può sembrare stonata visto che sono stata in un reality per 6 mesi. Per me il Grande Fratello era diventata la mia casa tanto che mi davo da fare anche per pulire, rassettare e sistemare. Ci sono anche dei nuovi progetti che sto vagliando, in particolare uno che mi vedrà tornare a breve sul piccolo schermo. Sono davvero felice perché ho avvertito l’affetto del pubblico ma anche degli addetti ai lavori”.

Per Manila Nazzaro è sicuramente un periodo fortunato e pieno di impegni. Dopo questa ultima dichiarazione, Manila ci ha fatto venire la curiosità sul nuovo progetto televisivo. Di cosa si tratta?