Dopo cinque anni di silenzio discografico, in cui si è dedicata quasi interamente al teatro, Malika Ayane torna sul palco dell’Ariston con un brano davvero speciale. “Animali notturni” è un pezzo dance che racconta la notte. Ecco testo e significato della canzone che l’artista porterà al Festival di Sanremo 2026.

Animali notturni, il testo di Malika Ayane a Sanremo 2026

Siamo tutti in pace con i sensi degli altri

Con i nostri invece non sappiamo che farci

Ed io che resto qui a perdermi

A parlare di te

Anche nei vicoli, vicinissimi

Non riusciamo a trovarci

E vorrei sapere cosa fai

Ma non è male questa nostalgia, lo sai

Che ci perdoniamo sempre

E siamo sconosciuti per la gente

Che non ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina

E guardare l’alba come fosse la prima

Addormentiamoci davanti a un film

Se vuoi dormire con me

Quando mi guardi fai voragini

Ed io non mi difendo più

Fuori è pieno di persone, ma lo sai

Che nessuno ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Ti giuro che non so più

Come dirtelo

Ma appena tu te ne vai

Manca ossigeno

Il cielo è bellissimo

Dammi la mano che andiamo

in un posto qualunque

Non serve sia lontanissimo

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi

appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Malika Ayane canta “Animali notturni”: il significato

Con Animali notturni si inaugura un nuovo ciclo per Malika Ayane, che appare decisamente diversa: più ritmata, più leggera e meno malinconica. Il brano parla di desiderio e autodeterminazione, invitando a riflettere su tutto ciò che spesso nelle nostre vite rimane nell’ombra.

Per Malika Ayane tutti noi siamo animali invisibili, che si muovono in quelle ore della giornata in cui si vede di meno. Potremmo definirla “un tributo a riconoscere e proteggere ciò a cui veramente teniamo, in un universo che viene spesso trascurato”.

Tra chitarre funky e percussioni tribali, la ritmatissima “Animali notturni” ci dice che “la strada è una giungla, puntiamo alla luna” descrivendo un amore che cerca, come suggerisce il titolo, di ritrovare la sua dimensione più primitiva. E pur con un ritmo che invita a ballare, il brano invita anche a riflettere sui sentimenti più profondi, sui rapporti con le persone che si scelgono, ma anche sull’importanza da dare (o non dare) alle opinioni che gli altri hanno su di noi. L’amore cantato in Animali notturni non è quello del primo colpo di fulmine, ma un sentimento consolidato condiviso tra due persone che si scelgono ogni giorno.

Malika Ayane per la sesta volta all’Ariston

La celebre cantante milanese approda per la sesta volta al Palco dell’Ariston. La sua prima esibizione risale al 2009, quando conquistò il secondo posto nella sezione Giovani Proposte presentò il brano “Come foglie”. L’anno successivo la troviamo tra i Big, con la canzone “Ricomincio da qui” che la vide piazzarsi al quinto posto, tra molte contestazioni verso il televoto.

Per ritrovarla protagonista all’Ariston dobbiamo poi attendere il 2013, con “E se poi”, mentre la prima consacrazione sul podio arriva nel 2015 con il brano “Adesso e qui (nostalgico presente)” che le valse il terzo posto.

Nel 2021 Malika Ayane torna alla kermesse canora con “Ti piaci così” arrivando solo quindicesima.

Le sue partecipazioni al Festival hanno comunque conquistato sempre pubblico e giuria, tanto che fin dalla prima nella sezione Giovani è riuscita a portare a casa il Premio della critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Radio e TV “Lucio Dalla” (che si aggiudica anche nel 2015).

Duetti Sanremo 2026: chi affiancherà Malika Ayane nella serata delle cover?

La serata delle cover di Sanremo 2026 promette coppie inedite: con chi duetterà Malika Ayane? L’artista ha scelto di esibirsi con Santamaria, i due insieme canteranno “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina.