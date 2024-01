Sembra ormai alle porte la partenza della nuova edizione di “Made in Sud”, o meglio “Made in Italy”. Avete capito bene, a quanto pare lo storico programma comico di Rai 2 sembra tornare, ma con una grande novità: il cambio del nome. Stando agli ultimi rumors, il programma di Rai 2 si chiamerà “Made in Italy”. Non è noto del perchè questo cambio del nome tanto amato soprattutto dai napoletani.

“Made in Sud”, ops “Made In Italy” torna in prima serata su Rai 2. In questa nuova versione, trasmessa ancora una volta dal centro di produzione Rai di Napoli, vedremo la partecipazione di comici provenienti da tutto il Paese e non più solo la comicità meridionale che era invece il fulcro e l’anima del più en noto Made in Sud.

Made in Italy: i conduttori

Alla conduzione di “Made in Italy” ritroveremo il fascino di Elisabetta Gregoraci. Accanto alla bella conduttrice, a tenere insieme a lei le redini del programma ci sarà anche il duo comico formato da Gigi e Ross che, indubbiamente, non faranno che aumentare le grasse risate nel corso di ogni puntata. Non rimane quindi che attendere l’inizio del programma.

Conduttori Storici di Made in Sud

In questi anni, il format, con la vecchia denominazione di Made in Sud ha avuto diversi conduttori. Sul palco del centro di produzione Rai di Napoli, si sono alternati infatti: Gigi e Ross (2008-2016; dal 2024) Fatima Trotta (2008-2020) Elisabetta Gregoraci (2012-2017; dal 2024) Gigi D’Alessio (2017) Stefano De Martino (2019-2020) Clementino (2022) Lorella Boccia (2022).

Il programma nasce da un’idea di Nando Mormone. La regia per le edizioni dal 2009 al 2022 è stata affidata a Sergio Colabona. Le musiche erano di Frank Carpentieri. La scenografia di Saverio Dionizio, i costumi di Piera Madau, la fotografia di Sandro Carotenuto e le coreografie Naike Orilio e Giuseppe Farruggio.