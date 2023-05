Madagascar 3-Ricercati in Europa, è il secondo sequel di Madagascar, divertente film d’animazione con protagonisti simpatici e turbolenti animali antropomorfi.

Datato 2012, diretto da Tom McGrath, Madagascar 3, come le pellicole precedenti, si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, ad un pubblico di giovanissimi. 93 minuti di leggerezza adatti a tutta la famiglia: non perdetelo Sabato 13 Maggio su Italia Uno in prima serata (inizio 21.20 circa). Intanto ecco qualche curiosità.

Madagascar 3-Ricercati in Europa: la trama in breve

Prima di vedere qualche curiosità sul film ripercorriamone in breve la trama.

Lo stesso gruppo di amici animali protagonista delle precedenti pellicole, Alex, Melman, Marty e Gloria, provando nostalgia per lo zoo di New York che li ospitava in origine, decidono di tornarci e, per farlo, confidano nell’aiuto dei loro amici pinguini. Tuttavia la strada per “casa” è lunga, tortuosa e piena di imprevisti. I simpatici animali combinano un sacco di guai e diventano ricercati in Europa ma il lieto fine, come si conviene, è assicurato.

Curiosità sul film

Ed ecco alcune curiosità su Madagascar 3-Ricercati in Europa: