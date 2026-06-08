È ‘La Preside‘ con Luisa Ranieri il titolo più votato dai giornalisti cinematografici ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. La serie Rai di Luca Miniero, nata da un’idea di Luca Zingaretti, ha vinto come ‘Miglior Dramedy’.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato Luisa Ranieri in questa video intervista ai microfoni di SuperguidaTv su una prossima stagione de ‘La Preside‘ e su ‘Lolita Lobosco‘.

Intervista a Luisa Ranieri premiata per ‘La Preside’ ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026

Luisa Ranieri ha interpretato Eugenia Carfora ne ‘La Preside‘. Ispirato alla storia vera della direttrice scolastica di una scuola di Caivano, la serie andata in onda su Rai1 ha conquistato il pubblico e lanciato un importante messaggio sociale come quello della lotta alla dispersione scolastica.

Come è stato interpretare questo ruolo ne ‘La Preside’?

“È stato importante interpretare Eugenia Carfora e bello perché è un personaggio in cui credevo moltissimo. Un personaggio che ho amato moltissimo e che mi ha commosso moltissimo. È bello quando fai qualcosa che ha una doppia valenza, che non è solo intrattenere ma anche mettere la luce su qualcosa di bello e importante”.

‘La Preside‘ è stata la serie più votata dai giornalisti cinematografici ai Nastri. Ottimi anche gli ascolti, il pubblico si chiede: ‘Ci sarà una seconda stagione?’

“Sì sì, ci sarà. Stiamo scrivendo e cominciamo a settembre. Sono molto felice di questo”.

In molti ti aspettano anche nella quarta stagione de ‘Le indagini di Lolita Lobosco’.

“Stiamo scrivendo anche lì. Arriverà subito dopo ‘La Preside’”.

Hai impegni tra il 16 e il 20 febbraio 2027?

“E non mi ricordo…”

In quelle date ci sarà il Festival di Sanremo con Stefano De Martino.

“Ah, in quel senso? No no, non ho impegni” (ride, ndr).

L’attrice ha sfilato per il photocall in compagnia di Luca Zingaretti e ha ritirato il premio ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 al Teatro San Carlo di Napoli tra gli applausi dei suoi colleghi.