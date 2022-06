La musica dal vivo sempre più protagonista di quest’estate 2022. La ripartenza dei concerti a capienza piena sta annullando le perdite dovute alla reclusione della pandemia e se i giovani sono la risorsa del futuro, allora i giovani musicisti non si tirano indietro. Sono state annunciate le prime date dal vivo dell’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo qualcosa in più sul primo tour di Luigi Strangis.

Luigi Strangis: dalla scuola di Amici ai palchi d’Italia, le date dei suoi concerti

Luigi Strangis è il vincitore assoluto di Amici 21 e, da poco, ha annunciato le date del suo primo tour. Il polistrumentista lametino girerà l’Italia a partire da agosto e dall’annuncio si capisce che sarà in girò almeno fino al mese di settembre.

Dalla fine del talent show di Maria De Filippi, Luigi Strangis non si è fermato un attimo tra le interviste riguardanti l’Ep Strangis, l’instore tour e le varie ospitate nei programmi musicali dell’estate tra cui Battiti Live, Tim Summer Hits e Radio Bruno Estate. Ogni sua apparizione rimbalza sui social e va in tendenza. I fan, non aspettavano altro che scoprire quando poter andare ai suoi concerti.

Il brano Tienimi Stanotte, già 6 milioni di ascolti su Spotify e oltre 1 milione su Youtube, è candidato come una delle Hit estive più amate proprio perché non rappresenta il solito tormentone. In effetti, è coerente con il percorso dell’artista che sin dall’ingresso nella scuola di Amici 21 si è differenziato dagli altri concorrenti per la sua ecletticità e voglia di sperimentare con gli strumenti e con sè stesso. Per chi non lo vedeva a fuoco e gli diceva di non capire la sua direzione artistica, al di fuori del programma ci sono tante persone che lo apprezzano proprio per questa attitudine.

Luigi Strangis: le date del primo tour del vincitore di Amici 21

A partire dalle ore 11:00 di domani sarà possibile acquistare i biglietti sul sito di Vivo Concerti e nei punti vendita autorizzati.