“Lui è peggio di me”, in arrivo su Ria 3 dal 4 febbraio 2021 uno nuovo show con dei protagonisti insoliti, o perlomeno come “coppia”. Uno un attore, tormentato e cupo – per i personaggi che interpreta – Marco Giallini, l’altro invece, un conduttore, anche attore con un registro molto versatile, dal comico al drammatico, Giorgio Panariello.

L’attore romano e il collega toscano insieme in tv per uno show che si prospetta tutto da ridere. L’attore che presta il volto al vicequestore Rocco Schiavone, nello show in conduzione doppia con Giorgio Panariello mostrerà un’altra parte di se, irriverente e ridanciana.

Panariello e Giallini, hanno capito che poteva nascere uno show di questo genere durante il periodo del lockdown, nel quale i due attori – diversissimi fra loro – erano soliti fare delle dirette Instagram assieme.

Da lì è nata l’idea di uno show perchè insieme “funzionavano”. Marco Giallini torna in Rai, dunque, non con una nuova fiction ma con uno show tutto da ridere, in veste di conduttore assieme a Giorgio Panariello, che di tv ne ha fatta tantissima. Dagli show del sabato sera, al suo ruolo di giudice a Tale e Quale Show.

Pochi dettagli, ma un promo che è già tutto da ridere. Un’accoppiata anomala, ma che ha tutte la carte in regola per funzionare come mostra il primo promo pubblicato sui social dall’Ufficio Stampa Rai:

Il promo è molto divertente e si gioca sulla diversità dei due: uno attore consumato l’altro conduttore che capisce di tv, anche se presta il fianco anche alle fiction e al cinema. “Lui è peggio di me”, è un programma che includerà musica, spettacolo, interviste e grandi ospiti, in partenza giovedì 4 febbraio in prima serata su Rai 3.

Dalle pagine di Sorrisi e Canzoni tv i due spiegano un po’ come si svolgerà il programma. Chi dei due ad esempio avrà un ruolo di “disturbatore”? La scelta più ovvia e scontata sarebbe stata Panariello, in realtà non è così: “E invece no: in scena saremo come vicini di casa – spiega Giorgio Panariello – separati da una parete ma in due stanze attigue. Ognuno di noi cercherà di fare il proprio show, in contemporanea. Dato che il pubblico in studio non c’è, ci rivolgiamo ai telespettatori a casa, quindi il terzo elemento in campo sarà la regia di Stefano Vicario, che regge le fila del racconto con le inquadrature. Mentre da una parte e dall’altra entreranno in gioco vari elementi di disturbo: voci, suoni, rumori. Dalla stanza di Marco si sentiranno anche gridolini femminili…

Perché il titolo “Lui è peggio di me”, come il film con Celentano e Pozzetto?

Panariello: “Ci sembrava azzeccato perché scherzeremo molto tra di noi”.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti giusti perché questo show sia un vero successo, un modo insolito di fare comicità in un periodo storico dove la leggerezza e il sorriso, sono necessari perchè regalano qualche momento di evasione.