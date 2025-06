La storia di Frank e Nina è uno di quei film capaci di catapultarti in un universo surreale e suggestivo, dove realtà e fantasia si fondono e i personaggi oscuri non mancano. Una moderna favola urbana che prende vita in una Milano sorprendentemente romantica e poco convenzionale, offrendo uno spiraglio di speranza per chi desidera sfuggire a un destino già scritto. Nei panni della protagonista l’attrice Ludovica Nasti che con una performance intensa e coinvolgente ha meritato il riconoscimento del Premio Nastri d’argento – Nuovo Imaie.

Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva a Ludovica Nasti

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo intervistata in esclusiva. Ludovica Nasti ha così commentato il riconoscimento: “E’ una soddisfazione bellissima. Ricevere un Nastro d’Argento non è una cosa da poco. Mi rende orgogliosa perché mi è stato assegnato per un progetto che ho amato tanto. Lo dedico ai miei compagni di viaggio che sono stati protagonisti di questo film, alla regista Paola Randi che ha diretto in modo pazzesco e anche al film stesso”.

Da “L’amica geniale“, Ludovica Nasti ha fatto tanta strada. E’ cresciuta, è maturata, si è fatta grande e ad oggi è una delle attrici su cui il cinema italiano sta scommettendo: “Quando mi guardo indietro penso che sono maturata tantissimo durante il mio percorso. Ho messo a fuoco tutti i miei obiettivi e ne sono felice, mi sento orgogliosa anche se so che la strada è ancora lunga, c’è tanto da fare e non si arriverà mai. Mi piace quello che sto facendo e se dovessi incontrare la Ludovica piccola mi complimenterei con lei”.

Ludovica Nasti ha interpretato Viola nella terza stagione di “Mina Settembre”. In merito al suo personaggio ed ad una nuova stagione della serie ha dichiarato: “Ho amato follemente il personaggio di Viola. Se ci fosse una quarta stagione mi farebbe piacere scoprire quello che farebbe Viola all’interno della serie. Sono felice già di questa terza stagione, è stata intensa”.