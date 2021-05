Lucifer 5 su Netflix: trama e cast della seconda parte di stagione

Dopo quasi un anno, Netflix rilascia la seconda parte di Lucifer 5, otto nuovi episodi che concludono la quinta stagione della serie tv tratta dai fumetti DC/Vertigo. La storia segue le vicende di Lucifer Morningstar, diavolo annoiato che decide di lasciare il suo regno all’Inferno per trasferirsi a Los Angeles. Lo show, creato nel 2016, è andato in onda fino al 2018 sul canale americano Fox prima di essere cancellato. Grazie a un’immensa campagna social lanciata dai fan, Netflix ha deciso di dare un’altra possibilità alla serie, acquistandola e rinnovandola per una quarta stagione – e per altre due successive. La sesta, prevista nel 2022 sulla piattaforma di streaming, sarà l’ultima. La seconda parte di Lucifer 5 è disponibile su Netflix il 28 maggio.

Lucifer 5: la trama della seconda parte di stagione

Nel finale della prima parte di stagione, Lucifer e suo fratello gemello, l’arcangelo Michael, si preparano allo scontro finale, sostenuti rispettivamente da Amenadiel e Maze. Prima che possa accadere il peggio, Dio interviene per placare gli animi dei suoi figli.

In questo nuovo ciclo di episodi, l’azione riparte esattamente da dove si era conclusa la prima metà di stagione. L’arrivo di Dio è l’occasione per tirar fuori i problemi nel suo rapporto con i figli Lucifer, Amenadiel e Michael, ma l’Onnipotente ha anche un annuncio sconvolgente da fare: intende andare in pensione.

Chi tra i suoi figli sarà degno di prendere il suo posto? La serie continuerà ad esplorare la relazione tra Lucifer e la detective Chloe, mentre Maze riceverà una sorpresa dal passato.

Lucifer 5 su Netflix: il cast e i personaggi

Il protagonista è ancora Tom Ellis che veste i panni sia di Lucifer Morningstar che di suo fratello gemello Michael; Lauren German è la detective Chloe Decker; Kevin Alejandro è il detective Daniel Espinoza; D. B. Woodside è l’angelo Amenadiel, fratello di Lucifer;

Lesley-Ann Brandt è il demone Mazikeen; Scarlett Estevez è Trixie Espinoza; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Aimee Garcia è il medico legale Ella Lopez. Tornano in questa seconda parte di stagione: Inbar Lavi nella parte di Eve, ex fiamma di Lucifer, e Dennis Haysbert che interpreta Dio.