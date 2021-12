Luciana Littizzetto durante l’ultima diretta di Che tempo che fa di Fabio Fazio ha voluto fare gli auguri a Maria De Filippi in occasione dei suoi 60 anni. Un compleanno speciale per la regina di Canale 5 che la comica ed imitatrice ha cercato di raggiungere al telefono senza riuscirci. Perchè? Cosa è successo?

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa chiama a Maria De Filippi

Maria De Filippi ha compiuto 60 anni e in tanti le hanno fatto gli auguri. Non potevano mancare all’appello Luciana Littizzetto e Fabio Fazio che durante l’ultima puntata di Che tempo che fa hanno pensato di contattarla per fargli l’augurio di buon compleanno in diretta tv. Un pensiero molto carino, ma che si è rivelato un clamoroso fallimento. Il motivo? Semplicemente la Lucianina ha sbagliato il numero di telefono!

“Maria ha tantissimi numeri, ecco questo dovrebbe essere quello giusto” ha detto la comica ed imitatrice attivando il vivavoce durante la chiamata. Fin qui nulla di strano se non fosse che dopo un paio di squilli finalmente dall’altro lato qualcuno risponde. “Pronto Maria?” dice Lucianina, ma dall’altra parte del telefono non c’è Maria, ma bensì un uomo che risponde: “pronto? No, ha sbagliato numero”.

La Littizzetto non si è lasciata prendere dall’imbarazzo, anzi ha prontamente ribattuto: “ma come ho sbagliato numero? Questo è uno scherzo, è qualcuno che mi sta facendo uno scherzo” con Fabio Fazio che sottolineava “ma era ovvio”.

Gli auguri di Luciana Littizzetto a Maria De Filippi in diretta tv

Un momento davvero esilarante che ha fatto sorridere tutto il pubblico in studio di Che tempo che fa, ma anche quello da casa. Sta di fatto che la telefonata a Maria De Filippi si è trasformata in una divertentissima gaffe diventata virale su tutti i social. Anche la Littizzetto ha condiviso il momento sui suoi profili social scrivendo: “Auguri Mary per sempre!!! Mandami il cell nuovo“.

Ecco il video del momento: