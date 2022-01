Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 8 al 14 gennaio 2022 ci svelano che Serkan, dopo aver scoperto che Kiraz è sua figlia, decide di prendersi le sue responsabilità di padre. Ma non sarà così facile… Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 8 al 14 gennaio 2022

Serkan è ormai venuto a conoscenza che Kiraz è sua figlia e vorrebbe poter recuperare con la bambina il tempo perduto. Questo lo porta a mostrarsi fin troppo permissivo, viziandola e facendo così innervosire Eda. Anche il rapporto che ormai lega la bambina a Burak accende la gelosia di Serkan, che decide di provocarlo. Aiutato da Engin, Serkan si mette così anche lui a pescare sul molo.

Ma il rischio che Serkan vizi la bambina non è la sola preoccupazione di Eda. La Yildiz scopre infatti che Aydan sta facendo il possibile perché la bimba sia affidata a Serkan, raccogliendo informazioni e foto che dovrebbero riuscire a dimostrare che lei non è affatto adatta a fare la madre.

Il timore di una possibile azione legale da parte di Aydan preoccupa anche Ayfer, che costringe Melek ad accompagnarla dall’avvocato per informarsi bene sulle leggi riguardanti l’affidamento dei figli. Il legale le informa che, per essere sicure di ottenere l’affidamento di Kiraz, devono raccogliere informazioni e testimonianze che dimostrino che il Bolat non è in grado di fare il padre.

Spoiler turchi sulla soap opera: Kiraz divisa tra Eda e Serkan

Chi sperava di vedere a breve Eda e Serkan tornare insieme per crescere uniti Kiraz dovranno attendere ancora un po’. Sembra infatti che la scoperta del Bolat abbia aperto un conflitto che vede impegnata Aydan a dimostrare l’incapacità di Eda di essere una buona madre, mentre sull’altro fronte si preparano a dichiarare guerra Ayfer e Melo, raccogliendo tutte le informazioni necessarie a dimostrare l’incapacità di Serkan di essere un bravo padre.

Come spesso accade nel mezzo ai conflitti si trova Kiraz, la cui sorte viene decisa dal giudice.

Anticipazioni Love is in the Air: la decisione della giudice

La giudice viene così chiamata a decidere riguardo all’affidamento di Kiraz. La decisione sorprende tutti: Eda e Serkan dovranno vivere per qualche tempo sotto lo stesso tetto, per il bene della bambina. Così Serkan si prepara a trascorrere le sue notti su un materasso per terra, mentre Eda continuerà a dormire nel suo letto. Il fatto che i due si trovino nella stessa stanza può far presagire una nuova storia? Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

