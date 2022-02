Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 5 al 11 febbraio 2022 ci svelano che il rapporto tra Serkan e Kemal sarà al centro delle scene. Le ostilità tra padre e figlio non tarderanno a manifestarsi, ma a risolvere tutto potrebbe arrivare qualcosa di inaspettato. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 5 al 11 febbraio 2022

Dopo aver scoperto che Kemal è il padre di Serkan, Eda esorterà Aydan a parlare direttamente con il figlio. Il Bolat junior non prenderà però bene la notizia. Nel frattempo almeno il rapporto tra Kemal e Kiraz sembrerà procedere bene, e il nonno manifesterà sempre più spesso la volontà di stare vicino alla bambina. Kiraz, da parte sua, si mostrerà felice per l’affetto di quel nonno ritrovato, tanto che lo inviterà a partecipare a un evento per lei molto importante. Il primo giorno di scuola sarà ormai alle porte e Kiraz vorrebbe avere anche il nonno accanto in un’occasione così importante.

Serkan non sembrerà affatto condividere il desiderio della figlia, e ordinerà a Kemal di non presentarsi. Quando all’uscita do scuola Kiraz si accorgerà che il nonno non avrà mantenuto la promessa, la delusione di Kiraz sarà inevitabile. Ma la piccola non si arrenderà, anzi….

Spoiler turchi sulla soap opera: preoccupazione per Kiraz

Kiraz, delusa dalla promessa infranta del nonno, si chiuderà nel bagno dell’istituto con Can, causando grande preoccupazione nei suoi genitori. Con quel gesto la bambina spererà di far riavvicinare il nonno e Serkan. Sarà solo un’illusione o il sogno di una bambina destinato a non avverarsi?

Kemal nel frattempo non potrà fare a meno di raggiungere Eda e Serkan che, all’uscita della scuola, saranno in apprensione per Kiraz…..

Anticipazioni Love is in the Air: Eda sarà grata a Kemal

Mentre Serkan sembrerà continuare nel suo atteggiamento scostante con il padre, Eda non potrà fare a meno di dimostrare a Kemal la sua gratitudine per essere accorso a scuola ad aiutare la nipote.

Per mostrargli quanto gli è grata, Eda deciderà di invitare il suocero e Aydan alla cena organizzata con il resto della famiglia per annunciare che lei e Serkan sono tornati insieme. Nel frattempo anche Aydan si muoverà per tentare di riavvicinare padre e figlio.

Noi pensiamo che l’ostilità di Serkan verso Kemal, con Eda, Kiraz e Aydan così impegnate a farla crollare, abbia davvero le ore contate, e voi?

Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l'appuntamento è per la prossima settimana.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.