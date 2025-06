Da domani torna su Raiuno “Unomattina Weekly“, la versione del weekend dello storico contenitore del mattino. A condurre la nuova edizione ci sarà Lorella Boccia, al debutto nel programma, affiancata da Fabio Gallo e Giulia Bonaudi. La trasmissione terrà compagnia al pubblico fino al 7 settembre proponendo un mix tra attualità, cultura, ospiti e musica con una finestra estiva anche sulle bellezze del nostro Paese.

“Unomattina Weekly”, Lorella Boccia al debutto del programma

Ad attirare l’attenzione del pubblico è sicuramente la presenza fresca di Lorella Boccia. Raggiunto il successo ad Amici, la ballerina è riuscita pian piano a farsi strada nel mondo della televisione diventando il volto di programmi come Venus Club, Colorado e Made in Sud, fino ai programmi di divulgazione pop in onda sulle reti Rai. In un’intervista rilasciata a noi di SuperGuida TV in occasione della presentazione della stampa del day time estivo, Lorella Boccia ha spiegato che il desiderio di fare la conduttrice si è acceso proprio ad Amici: “E’ partito tutto da lì, ero giovanissima. Ho iniziato a 18 anni con Maria, poi pian piano con l’esperienza nella conduzione del pomeridiano di Amici ho capito che volevo fare la conduttrice. Sarò sempre legata alla danza che mi ha dato la disciplina e la cazzimma, il saper stare sul palco”.

La presenza di Lorella Boccia nel daytime estivo della Rai è anche un segnale chiaro di rinnovamento generazionale che la rete sta perseguendo. Dopo Stefano De Martino e Alessandro Cattelan, la Rai ha deciso di puntare su altri volti giovani come Lorella Boccia al fine di attirare una nuova fascia di pubblico. Lo scorso anno, Lorella Boccia era stata la protagonista del programma “Camper” affiancata da Marcello Masi. Quest’anno Lorella ha deciso però di lasciare la conduzione, affidata ora ad Alessia Mancini, per dedicarsi ad altri progetti.

Per Lorella quella di “Unomattina Weekly” è sicuramente una sfida importante perché si tratta di un salto di carriera perlopiù in giornate come il sabato e la domenica sicuramente più rischiose dal punto di vista degli ascolti. Quello che però si intuisce guardando il promo è che Lorella dimostra una sana voglia di mettersi in gioco e infatti arriva a tutti, è una conduttrice che piace perché ne viene apprezzata la freschezza e la simpatia. A prescindere da quelli che saranno gli ascolti, Lorella Boccia si è fatta carico di una bella responsabilità ma è evidente che il suo mestiere di conduttrice la porterà lontano.