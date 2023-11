Terminate le riprese di Lolita Lobosco 3, tutto sulla nuova stagione

Luisa Ranieri torna a vestite i panni di Lolita Lobosco 3. Sono infatti finite le riprese della terza stagione della serie ambientata in Puglia e in particolare nella città di Bari. Vediamo insieme dove si sta girando la fiction.

Lolita Lobosco 3, dove si è girata la terza stagione

Dopo il successo delle prime due stagioni, la Rai ha deciso di confermare la terza stagione di Lolita Lobosco. Le storie del vicequestore, nato dalla penna di Gabriella Genisi, faranno compagnia ai telespettatori solo il prossimo anno. La data di messa in onda della fiction, come svelata da ‘Tv, sorrisi e canzoni’, è infatti prevista per la fine del 2024.

Le riprese di questo nuovo capitolo sono iniziate lo scorso 16 settembre e la troupe diretta da Renato De Maria ha scelto ancora una volta la Puglia come location ideale. Alcune scene sono state infatti girate sulla spiaggia ‘Pane e pomodoro’ dove in genere Lolita Lobosco va a correre con l’amica Marietta. Ma non solo, il Palazzo Palmieri di Monopoli è stato trasformato nell’esterno del commissariato. La serie, che sarà trasmessa in prima serata su Rai1, ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Bari:

“Trattandosi di un’iniziativa dal rilevante valore culturale che consente al pubblico italiano di ammirare luoghi e monumenti della città“.

Lolita Lobosco, come svelato dall’autrice dei libri, è liberamente ispirata ad un altro Commissario famoso di Rai1: Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, compagno di Luisa Ranieri. Lolita da lui prende l’autorevolezza e la determinazione a risolvere i gialli.

Il cast della serie

A interpretare Lolita Lobosco 3 è Luisa Ranieri, molto amata dal pubblico. Nel cast ci sono anche Filippo Scicchitano nel ruolo dell’affascinante giornalista Danilo Martini, Lunetta Savino (la mamma Nunzia), Giovanni Ludeno (Antonio Forte), Jacopo Cullin, Bianca Nappi (l’amica Marietta), Giulia Fiume (la sorella, Carmela LoBosco), Francesco De Vito, Corrado Nuzzo, Aldo Ottobrino, Camilla Diana e Claudia Lerro.