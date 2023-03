Lol – Chi ride è fuori 3, l’intervista esclusiva a Frank Matano, Nino Frassica e Marta Filippi

Se la prima edizione è stata una novità ora più che mai non abbiamo dubbi sul fatto che Lol-Chi ride è fuori sia diventata una garanzia. Prodotto da Endemol Shine per Amazon Studios, la terza edizione sarà disponibile dal 9 marzo su Prime Video. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 16 marzo, con il gran finale. Il pubblico ha apprezzato in questi anni il mix di concorrenti, tra giovani reclute e veterani dell’intrattenimento. Nel cast di questa edizione figurano Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Le regole del gioco sono le stesse: sei concorrenti dovranno provare a rimanere seri cercando di far di tutto per far ridere i loro avversari. Ad osservare la gara nella control room ci saranno Fedez e Frank Matano. In questa nuova edizione ci sarà anche Maccio Capatonda, vincitore della seconda stagione del comedy show, che sarà il disturbatore ufficiale dello show e avrà il compito di indurre alla risata.

Intervista a Frank Matano, Nino Frassica e Marta Filippi di Lol 3

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Frank Matano, Nino Frassica e Marta Filippi. Nelle precedenti edizioni, qualcuno aveva polemizzato sul fatto che Frank ridesse troppo. Fedez aveva additato la colpa al montaggio video spiegando che alla versione proposta al pubblico sarebbero state aggiunte delle risate. Frank ai nostri microfoni ha dichiarato: “Non essendo un concorrente sono libero di ridere e anzi questo vuol dire che i concorrenti in gara hanno fatto un ottimo lavoro”.

Per Nino Frassica si è trattato invece di un gioco: “Per me è stato un gioco. Si tratta di un format particolare e per un comico è interessante poter partecipare. Ho accettato subito e mi ritengo fortunato per aver preso parte a questo programma”.

Abbiamo chiesto poi a Marta e Nino quale sia stato il concorrente a cui con difficoltà sono riusciti a resistere: “Essendo per me dei mostri sacri, mi sono sentita vulnerabile. Nino Frassica mi ha messo in difficoltà ma anche Herbert Ballerina con cui avevo già lavorato in passato”. Frank Matano interviene: “Un plauso lo devo fare a Fabio Balsamo che ha fatto un’edizione di Lol strepitosa. Il pubblico non lo conosceva molto ma in questo programma lo apprezzerà”.

Nino Frassica concorda con Frank: “E’ stata una rivelazione”. Alcuni comici negli anni si sono affidati ai loro cavalli di battaglia. Anche Nino Frassica non è stato da meno: “Io mi sono riciclato quindici battute attingendo anche da Quelli della notte”.

Marta Filippi ha invece ammesso: “Ho cercato di buttarmi il più possibile e con il senno di poi mi sarei trattenuta anche meno su altri aspetti. Avevo paura di strafare, di superare il limite. Se dovessi rifarlo userei meno la prudenza”.

La seconda edizione ha deluso le aspettative del pubblico in quanto, complice forse il successo del programma, in molti hanno notato un diverso approccio da parte dei comici. Sui social infatti in molti hanno fatto notare come i concorrenti partecipassero ormai al programma più per mettersi in mostra piuttosto che per divertirsi. Frank Matano al riguardo ha dichiarato: “Penso che il fatto che i concorrenti della prima edizione si fossero approcciati a questo programma come una novità abbia preservato l’autenticità del momento. Ho notato però che i comici si impegnano ad essere loro stessi e in questa edizione l’improvvisazione ha giocato un ruolo fondamentale”.