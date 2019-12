Quali saranno gli ospiti di Live Non è la d’Urso per la puntata del 2 dicembre 2019? Come ogni lunedì sera molti personaggi famosi interverranno per i ruoli più disparati. Fra di loro vi saranno sicuramente: Ivana Trump, Rossano Rubicondi, Eva Henger, ma anche Vanna Marchi e Lele Mora. Cosa accadrà nello studio di Barbara d’Urso? Quali saranno i temi che verranno affrontati? Ecco alcune anticipazioni in merito.

Live Non è la d’Urso ospiti 2 dicembre 2019: Eva Henger contro la figlia?

A Live Non è la d’Urso, come anticipato dalla stessa Barbara d’Urso durante la puntata di Domenica Live del 1 dicembre 2019, arriverà Eva Henger. L’attrice di film per adulti è tornata ad attaccare la figlia dopo che quest’ultima, settimana scorsa, nello stesso studio, ha annunciato a tutti di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi.

Eva Henger aveva risposto alle esternazioni della figlia, fatte in prima serata su Canale 5, con un duro attacco e sfogo nelle Stories su Instagram. Eva si era detta profondamente delusa ed amareggiata per quanto reso pubblico accusando la giovane Mercedesz di aver ucciso nuovamente il padre e di essere caduta davvero in basso.

Mercedesz ha ribadito la sua versione dei fatti a Domenica Live, ma Eva ha chiesto di poter partecipare a Live Non è la d’Urso insieme ad un testimone per raccontare la sua verità. Cosa accadrà? Eppure la giovane Henger non ha detto di non voler far scatenare nessuna faida familiare.

Live Non è la d’Urso ospiti 2 dicembre 2019: tutti contro le 5 sfere

Altri ospiti? Chi si sconterà contro le 5 famosissime e cattivissime sfere? Ebbene in studio approderanno due ben diverse coppie di personaggi per scontrarsi con 5 agguerritissimi detrattori.

In primis, come già annunciato da venerdì scorso, arriveranno in studio Ivana Trump, ex moglie del Presidente degli Stati Uniti, e Rossano Rubicondi.

In secondo battuta arriveranno, sempre per contrastare 5 personaggi racchiusi in altrettanti sfere: Vanna Marchi e Lele Mora. Di sicuro le discussioni si surriscalderanno immediatamente i toni si infiammeranno subito.